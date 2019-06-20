أحمد بدير: ياسمين صبري أفضل اكتشاف في 2019 (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص

الفنان أحمد بدير

أكد الفنان أحمد بدير أن ياسمين صبرى هى أفضل إكتشاف فى 2019. وقال بدير خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية «ON E»: «ظهور ياسمين فى أول بطولة لها نقطة قوة بالنسبة لها جدا، أولا هى عندها كاريزما عالية جدا، يعنى الناس بتحب تبص حتى على شكلها، تستمتع بيها وهى بتمثل، ممكن يبقى طبيعة أدائها للدور دا البساطة المتناهية، فدا ممكن يبقى ميزة مش عيب». وأضاف: «فيه مشهد فى مسلسل حكايتى جتلى بتقولى طلع أبويا من السجن، ودا أخوك، وأنا قاعد فى الخان، فبقولها لا مش هسيبه، فهى قالتلى كتر خيرك يا عمى ومشيت»

وأكد: «كان ممكن ممثلة تانية تقولى ليه يا عمى، أنت قاسى، أو تقولى كتر خيرك وتتك على سنانها».وتابع: «خلص المشهد قلتلها تعالى أنتى أذيتينى، لأن أنتى لما تبقى بالبساطة دى وتقولى كتر خيرك يا عمى الناس هتكرهنى أكتر فمنك لله»وأوضح أحمد بدير: «دا أسلوب مش وحش، بالعكس، وطبعا مع الاستمرارية والأعمال اللى جاية