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نيوزيلندا تسعى لإعادة شراء الأسلحة المحظورة بعد هجوم المسجدين

تحرير:وكالات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ ص
مصاب في هجوم مسجدي نيوزيلندا
مصاب في هجوم مسجدي نيوزيلندا
أطلقت حكومة نيوزيلندا، الخميس، خطة تتيح لها إعادة شراء أسلحة نصف آلية قوية، بعدما قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد. وبحسب وكالة «رويترز»، تتكلف خطة نيوزيلندا ملايين الدولارات وتمتد 6 أشهر. وقال وزير المالية جرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش، في بيان مشترك، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أمريكي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي. وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى 20 ديسمبر لتسليمها.
وقال ناش: «وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس، سيكون إجراءً لوجيستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو».وكان البرلمان قد وافق في أبريل الماضى على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.وجاء التصويت
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