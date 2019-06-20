المفتي لمهاجمي الشعراوي: انتقاد العلماء جائز دون تجريح

تحرير:محمد عودة ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ ص

الشيخ محمد متولي الشعراوي

علق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على النقد الموجه لإمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى. وقال مفتى الجمهورية خلال لقائه بحلقة الأربعاء من برنامج «مساء dmc»، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية «dmc»: «لا بد من إيجاد ثقافة جديدة تقول إنه لا مانع أبدا من النقد، ولا مانع من إبداء الرأى فيما قاله فلان، لكن لا بد أن يكون هذا النقد وهذا القول مبنيا على أسس صحيحة، ولا أجرح فى شخص فلان». وأكد المفتى أن هناك ثقافة معينة سائدة فى محاولة التشكيك.

وأضاف: «عندما نعود إلى قضية التخصص، نلجأ إلى المختصين ونسألهم عما عرضه الشيخ إن كنت لا أدرك المسألة بأبعادها المختلفة».وأوضح المفتى: «ما دمت غير متخصص فى مسألة ألجأ للمتخصصين، لأن هناك مواقف معينة تجعلنى تائها»، لافتا إلى أن منها تفاسير لآيات قرآنية وأحاديث نبوية بشكل غير صحيح، لذلك على من لا يفهم التفسير