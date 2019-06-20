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المفتي لمهاجمي الشعراوي: انتقاد العلماء جائز دون تجريح

تحرير:محمد عودة ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ ص
الشيخ محمد متولي الشعراوي
الشيخ محمد متولي الشعراوي
علق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على النقد الموجه لإمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى. وقال مفتى الجمهورية خلال لقائه بحلقة الأربعاء من برنامج «مساء dmc»، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية «dmc»: «لا بد من إيجاد ثقافة جديدة تقول إنه لا مانع أبدا من النقد، ولا مانع من إبداء الرأى فيما قاله فلان، لكن لا بد أن يكون هذا النقد وهذا القول مبنيا على أسس صحيحة، ولا أجرح فى شخص فلان». وأكد المفتى أن هناك ثقافة معينة سائدة فى محاولة التشكيك.
وأضاف: «عندما نعود إلى قضية التخصص، نلجأ إلى المختصين ونسألهم عما عرضه الشيخ إن كنت لا أدرك المسألة بأبعادها المختلفة».وأوضح المفتى: «ما دمت غير متخصص فى مسألة ألجأ للمتخصصين، لأن هناك مواقف معينة تجعلنى تائها»، لافتا إلى أن منها تفاسير لآيات قرآنية وأحاديث نبوية بشكل غير صحيح، لذلك على من لا يفهم التفسير
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احمد-موسى

أحمد موسى: شتيمة الإخوان ليا فخر (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى إنه دائما ما يتعرض للسب وبشكل مستمر من قِبل جميع قنوات ومواقع وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «عايز أقولكم إن جميع قنوات الإخوان الإرهابيين بالكامل ومواقعهم وعاملين 6 ولا 7 ملايين صفحة، كلهم شغالين شتيمة فيا، وهذا الأمر بالنسبالى فخر»، مؤكدا: «طب والله العظيم فخر.. حد يقدر يقول كدا غيرى.. ليه بقولكم كدا.. أشيل معنديش مشكلة أبدًا»
السد-العالى (6)

الحكومة: تعويض أهالي النوبة المتضررين منذ 117 سنة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد 11700 مواطن نوبي لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالي في الستينات أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902 (أي قبل 117 سنة)، مشيرًا إلى أن مطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة، ولم يستجب لهم أحد، مثلما استجاب لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مساء الأربعاء، أنه في خلال سبتمبر المقبل سيتم تسليم الحقوق لأصحابها من أهالي النوبة.
محمد-صلاح‎ (1)

التضامن: الإقبال على علاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل محمد صلاح (فيديو)

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن التفاعل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي تطوع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي في المشاركة بها. وأضاف"عثمان" خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء: أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر العلاج للمدمنين في سرية تامة ومجانا. وناشد مساعد وزير التضامن بالمساعدة في الصندوق، وعدم ربط المخدرات بالقدرة البدنية والجنسية.
حبس-كلابشات

ضبط مسئول الإدارة الهندسية بطوخ لإصدار تراخيص مزورة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء القبض على أحد مسؤلى الإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار لآخر بسبب التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية. كان محمد خيري رئيس مجلس طوخ لاحظ وجود تلاعب في بعض تراخيص البناء، وأحال الأمر للشؤون القانونية التي أحالت الواقعة إلى النيابة التي أثبتت وجود التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية وأمرت بإلقاء القبض على أحد مسؤولي الإدارة الهندسية وضبط وإحضار آخر.
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احمد-الطيب (2)

«الطيب» في ذكرى وفاة الشعراوي: عالم رباني مُحب لوطنه

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في ذكرى وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعرواي: "رحم الله الشيخ الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها، فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه».
دار-الافتاء

الإفتاء: يصل إلينا شهريا 3800 فتوى خاصة بالطلاق

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، المشرف على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، أن دورة المقبلين على الزواج هي برنامج تدريبي كامل؛ لتوعية المجتمع لمواجهة القضايا الخاصة بالأسرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج "حياتي وإنساني ونفسي"، وأن نسبة المادة الشرعية به 10% فقط. وأعلنت دار الإفتاء، خلال الساعات الماضية، عن فتح برنامج تأهيل المقبلين على الزواج فى دورته التاسعة، وذلك بمقابل مادى 80 جنيها، فى إطار خطة الدار للحد من الطلاق.
شوقى-علام

المفتي: حق لنا أن نفرح بإنجازاتنا كما نفرح بصومنا

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قلوب المسلمين كانت عامرة بنور الله سبحانه وتعالى فى رمضان، وها هي اليوم تقبض جوائزها لأنها قدمت، فيفرح الإنسان أن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال خطبة العيد التى ألقاها بمسجد المشير طنطاوى، أننا نفرح لأنننا صمنا رمضان، ولأننا أنجزنا، ونفرح بجيشنا ونفخر لأن الله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى بنا وبجيشنا وشرطتنا مصر فى عهود مختلفة، ففى العاشر من رمضان انتصرنا ففرحنا، وفى حربنا على الإرهاب انتصرنا ففرحنا، وما زال هذا الجيش يعطى، ولا تزال الشرطة الباسلة تعطى إلى وقتنا الحالى.
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يؤدي صلاة العيد بصحبة أبناء الشهداء

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
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