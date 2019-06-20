الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران بشأن إسقاط طائرة له

تحرير:وكالات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ ص

طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق إيران، مؤكدا أنه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن أوربان قوله إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية. يأتى ذلك بعدما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

وأكدت أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز «جلوبال هوك» بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان. وكان الجيش الأمريكي، قد نشر تسجيلًا مصورًا، منتصف الشهر الحالي، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل