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الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران بشأن إسقاط طائرة له

تحرير:وكالات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ ص
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية
نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق إيران، مؤكدا أنه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن أوربان قوله إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية. يأتى ذلك بعدما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.
وأكدت أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز «جلوبال هوك» بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان. وكان الجيش الأمريكي، قد نشر تسجيلًا مصورًا، منتصف الشهر الحالي، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل
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مارك-إسبر

مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير نشر يوم الجمعة الماضي، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من عشرين رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته".
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

من فلوريدا.. ترامب يطلق حملة انتخابه لولاية ثانية

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، الثلاثاء، خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه مرددين هتاف «يو أس آيه»، بينما خاطب ترامب أنصاره المحتشدين وقال إنهم شكلوا معا «حركة سياسية عظيمة». واستعرض ترامب خلال كلمته رؤيته للسنوات المقبلة، ووعد الشعب الأمريكي بمستقبل أفضل. ?وعاود ترامب الهجوم على الإعلام، حين أشار إلى منصة يتواجد عليها الصحفيون، وقال: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، وآزره مؤيدوه بالهتاف.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
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رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد، باتريك شاناهان، قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدمًا في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته". وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من باتريك شانهان.
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طائرة مسيرة - أرشيفية

الحرس الثوري: إسقاط طائرة تجسس أمريكية جنوب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد الحرس الثوري أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز «جلوبال هوك» بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

بألف جندي.. أمريكا تستعد لمواجهة تهديدات إيران

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة أحداثا عدة ساهمت في رفع حدة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث تواجه الأخيرة اتهامات بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية أمام سواحل الإمارات في مايو الماضي، وناقلات النفط في خليج عمان الخميس الماضي. وفي تصعيد أمريكي جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، أن واشنطن سترسل ألف جندي أمريكي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية، ونصيحة رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض" وفقا للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
الحرس الثوري

رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة. إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

مهام وتشكيلات البحرية الإيرانية تحرج واشنطن سياسيا

تنذر التحديات والصراعات الحالية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بعواقب وخيمة على المستوى السياسي أو العسكري، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المنطقة في أعقاب استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية. وفي أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني لإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات التي تهدف لهدم استقرار وأمن المنطقة المؤثرة فى مستوى حركة التجارة العالمية، توجهت الأنظار إلى القدرات البحرية الإيرانية، التي تعد التهديد الأبرز في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
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