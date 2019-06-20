سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:  الصغرى العظمى القاهرة 26 39 شبين الكوم 25 38 طنطا 24 38 دمنهور 23 35 الإسكندرية 22 32 بلطيم 23 32 مطروح 21 31 السلوم 20 32 سيوة 26 40 بورسعيد
اقرأ المزيد
سامح-شكري (1)

الخارجية: أردوغان «حاقد».. وتصريحاته غير مسؤولة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا جديدا للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، معربة فيه عن بالغ استنكارها من تصريحاته المتكررة، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، وأنها لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدة استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت "جوفاء ولا نقيم لها وزنا"، مشددة على أن أردوغان يسعى إلى الدخول، في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي من خلال العمل حصرا على اختلاق المشاكل، لرغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية.
الشيخ محمد متولي الشعراوي

المفتي لمهاجمي الشعراوي: انتقاد العلماء جائز دون تجريح

علق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على النقد الموجه لإمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى. وقال مفتى الجمهورية خلال لقائه بحلقة الأربعاء من برنامج «مساء dmc»، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية «dmc»: «لا بد من إيجاد ثقافة جديدة تقول إنه لا مانع أبدا من النقد، ولا مانع من إبداء الرأى فيما قاله فلان، لكن لا بد أن يكون هذا النقد وهذا القول مبنيا على أسس صحيحة، ولا أجرح فى شخص فلان». وأكد المفتى أن هناك ثقافة معينة سائدة فى محاولة التشكيك.
احمد-موسى

أحمد موسى: شتيمة الإخوان ليا فخر (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى إنه دائما ما يتعرض للسب وبشكل مستمر من قِبل جميع قنوات ومواقع وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «عايز أقولكم إن جميع قنوات الإخوان الإرهابيين بالكامل ومواقعهم وعاملين 6 ولا 7 ملايين صفحة، كلهم شغالين شتيمة فيا، وهذا الأمر بالنسبالى فخر»، مؤكدا: «طب والله العظيم فخر.. حد يقدر يقول كدا غيرى.. ليه بقولكم كدا.. أشيل معنديش مشكلة أبدًا»
السد-العالى (6)

الحكومة: تعويض أهالي النوبة المتضررين منذ 117 سنة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد 11700 مواطن نوبي لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالي في الستينات أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902 (أي قبل 117 سنة)، مشيرًا إلى أن مطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة، ولم يستجب لهم أحد، مثلما استجاب لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مساء الأربعاء، أنه في خلال سبتمبر المقبل سيتم تسليم الحقوق لأصحابها من أهالي النوبة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-حار (2)

شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة غدًا الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، حيث تشير درجات الحرارة المتوقعة إلى انخفاض نسبي على عكس الأيام الماضية، كما تتوقع الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org