جريمة

مدير المرور في جولة مفاجئة على الأكمنة الحدودية

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
مساعد الوزير للشرطة المتخصصة
مساعد الوزير للشرطة المتخصصة
جولة مرورية صباح اليوم الخميس، قام بها اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور على الطرق الرئيسية، والأكمنة الحدودية بين المحافظات، لتفقد سير العمل، والوقوف على مدى تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة، وجاهزية القوات، وخلال الجولة أمر مدير المرور بنشر السيارات المجهزة بطول الطرق، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة لسرعة التعامل مع أي مستجدات، والتسهيل والتيسير على قائدي المركبات، والعمل على القضاء على الاختناقات المرورية والكثافات، ونشر الرادار للحد من الحوادث.
فيما واصلت الإدارة العامة للمرور، الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة، والمخارج والمداخل الحدودية بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لضبط المخالفين وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والسيارات المخالفة. وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة مضت، عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة،
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قبول طلب رد قاضي جمال وعلاء مبارك بالتلاعب بالبورصة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بقبول طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية «التلاعب بالبورصة»، وتنحية الهيئة فيما عدا المستشار أسامة شعيشع، وصممت النيابة العامة خلال الجلسة السابقة على الانضمام لطلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.
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خططت سنة كاملة لخلعه.. الزوجة: «ملقتش منه رجا»

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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تسببوا في وفاة 4 عمال.. حبس 4 من تجار الآثار ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشغل للثالث والرابع، وحبس الأول والثاني 5 سنوات، وتغريمهم جميعًا نصف مليون جنيه لكل منهم، حيث تسببوا فى وفاة 4 آخرين، بشبين القناطر، وذلك حينما استقدموهم للحفر والتنقيب عن الآثار، مما تسبب فى إصابتهم التى أودت بحياتهم، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوي، والمستشار خالد على ابراهيم، ووكيل النيابة المستشار مصطفى سمير توفيق، وأمانة سر محمد فرحات.
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المرور‎ (2)

سقوط 30 من «مساطيل» الطرق في قبضة مباحث المرور

واصلت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لنحو 220 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 30 منهم للمواد المخدرة، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحركة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.
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المرور ترفع 15 سيارة متهالكة من شوارع العاصمة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 15 سيارة متروكة، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و8 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في كل واقعة.
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حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق ومطاردة «التكاتك»

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، اليوم الأحد، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم، ودفعت بمزيد من الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، كما استمرت الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وضبط المخالفين لقواعد المرور، والتنبيه بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور منعًا لحدوث حوادث أو تكدسات مرورية.
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