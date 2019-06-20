مدير المرور في جولة مفاجئة على الأكمنة الحدودية

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

مساعد الوزير للشرطة المتخصصة

جولة مرورية صباح اليوم الخميس، قام بها اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور على الطرق الرئيسية، والأكمنة الحدودية بين المحافظات، لتفقد سير العمل، والوقوف على مدى تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة، وجاهزية القوات، وخلال الجولة أمر مدير المرور بنشر السيارات المجهزة بطول الطرق، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة لسرعة التعامل مع أي مستجدات، والتسهيل والتيسير على قائدي المركبات، والعمل على القضاء على الاختناقات المرورية والكثافات، ونشر الرادار للحد من الحوادث.

فيما واصلت الإدارة العامة للمرور، الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة، والمخارج والمداخل الحدودية بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لضبط المخالفين وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والسيارات المخالفة. وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة مضت، عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة،