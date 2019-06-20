«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

منة الفضالي تُحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تقوم من خلالها بالتشهير بالجواهرجي وبسمعته التجارية وإهانته بما دفعه لمقاضاتها
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
رد محكمة البورصة
تصدر الدائرة 107 مدني، المنعقدة في دار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، حكمها في طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا .
وكانت النيابة العامة، انضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني، في
رد محكمة البورصة
تصدر الدائرة 107 مدني، المنعقدة في دار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، حكمها في طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا .
وكانت النيابة العامة، انضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني، في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية.
قدم محمد قدري المدعي بالحق المدني مستندات تثبت أن المحكمة المطلوب ردها كانت حكمت في الدعوي رقم 64 لسنة 2014وموضوعها طلب رفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوي.
معارضة إهانة القضاء
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، المعارضة المقدمة من كلا من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمود السقا على الحكم الصادر ضد هم بالسجن 3 سنوات عدا " السقا" تغريم مبلغ قدره 30 الف جنية فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
محاكمة منة فضالي
تستكمل محكمة 6 أكتوبر، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي وكيلا عن "جواهرجي" ضد الفنانة منة فضالي يتهمها فيها بنشر أخبار كاذبة للتشهير بسمعته.
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حملت الدعوى رقم 138 لسنة 2019، أن الفنانة منة الفضالي، قامت بنشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تقوم من خلالها بالتشهير بالجواهرجي وبسمعته التجارية وإهانته.
وطالبت الدعوى بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويضا قدره 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلك الفنانة المخالف للقانون وقدم صبري المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية.