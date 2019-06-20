جريمة

«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

منة الفضالي تُحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تقوم من خلالها بالتشهير بالجواهرجي وبسمعته التجارية وإهانته بما دفعه لمقاضاتها
تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص
هيئة المحكمة بقضية اقتحام الحدود
هيئة المحكمة بقضية اقتحام الحدود
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
رد محكمة البورصة  تصدر الدائرة 107 مدني، المنعقدة في دار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، حكمها في طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا . وكانت النيابة العامة، انضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني، في
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4 مصابين فى حادثين مروريين بالتجمع والمريوطية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة على الطريق الدائرى فى منطقة المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من المرور للتدخل السريع، وتبين تصادم سيارتين جراء السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، علاوة على تعطل حركة الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم القريب من موقع الحادث، بينما تولى رجال المرور رفع السيارتين المتصادمتين من الطريق باستخدام الأوناش، وذلك لتسيير الحركة المرورية، وفك تكتلات الزحام التى سببها الحادث على الطريق.
انقلاب ميكروباص

إصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 11 عاملًا بجروح وكسور، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 11 عاملًا ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى كل الإسعافات اللازمة، وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج، وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
.رادار-مرور

تحليل مخدرات و1739 مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة، والمخارج والمداخل الحدودية بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لضبط المخالفين وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والسيارات المخالفة، وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة مضت، عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة، أغلبها مخالفات قيادة بسرعات أعلى من المسموح به، فيما نشرت المرور عددا من سيارات الدفع الرباعي بالطرق وكذا الدراجات البخارية لسرعة الاستجابة للبلاغات.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
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كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
محمد-مرسى

«اقتحام الحدود وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية".
المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
محمد-مرسي (1)

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
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