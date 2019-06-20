السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

حريق - أرشيفية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، حاصرت النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة بعدما التهمت محتويات المنزل بالكامل، دون سقوط مصابين. وتمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الوادى الجديد، أمس، من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية