تحليل مخدرات و1739 مخالفة مرورية في 24 ساعة

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

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واصلت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة، والمخارج والمداخل الحدودية بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لضبط المخالفين وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والسيارات المخالفة، وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة مضت، عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة، أغلبها مخالفات قيادة بسرعات أعلى من المسموح به، فيما نشرت المرور عددا من سيارات الدفع الرباعي بالطرق وكذا الدراجات البخارية لسرعة الاستجابة للبلاغات.

وشهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، أمس، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق. بينما تشهد