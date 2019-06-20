جريمة

تحليل مخدرات و1739 مخالفة مرورية في 24 ساعة

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
رادار
رادار
واصلت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة، والمخارج والمداخل الحدودية بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لضبط المخالفين وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والسيارات المخالفة، وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة مضت، عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة، أغلبها مخالفات قيادة بسرعات أعلى من المسموح به، فيما نشرت المرور عددا من سيارات الدفع الرباعي بالطرق وكذا الدراجات البخارية لسرعة الاستجابة للبلاغات.
وشهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، أمس، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق. بينما تشهد
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4 مصابين فى حادثين مروريين بالتجمع والمريوطية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة على الطريق الدائرى فى منطقة المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من المرور للتدخل السريع، وتبين تصادم سيارتين جراء السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، علاوة على تعطل حركة الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم القريب من موقع الحادث، بينما تولى رجال المرور رفع السيارتين المتصادمتين من الطريق باستخدام الأوناش، وذلك لتسيير الحركة المرورية، وفك تكتلات الزحام التى سببها الحادث على الطريق.
انقلاب ميكروباص

إصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 11 عاملًا بجروح وكسور، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 11 عاملًا ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى كل الإسعافات اللازمة، وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج، وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
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«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
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.رادار-مرور

المرور تضبط 1744 مخالفة رادار في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، وتمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1744 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية وعلامات إرشادية أعلى الطريق الدائري.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.
شوارع القاهرة تختنق من التكدس المرورى تصوير سامح ابو حسن-1

توقف الطريق بالسويس الصحراوي بعد مصرع مواطن

لقي مواطن مصرعه وأصيب 5 آخرون نتيجة حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى، صباح اليوم الأحد، ما نتج عنه توقف حركة المرور، قبل أن يتم تعزيز الخدمات الأمنية المعينة بالطريق لرفع آثار الحادث بواسطة أوناش المرور، بينما جرى نقل جثة المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة العامة. وفي ذات السياق، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عصام شادي، حملات مرورية أعلى الطرق والمحاور والميادين المختلفة بأنحاء الجمهورية، لرصد المخالفين لقواعد ولوائح وقوانين المرور.
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