تحليل مخدرات و1739 مخالفة مرورية في 24 ساعة
تحرير:محمد الأشموني
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
رادار
واصلت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة، والمخارج والمداخل الحدودية بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لضبط المخالفين وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والسيارات المخالفة، وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة مضت، عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة، أغلبها مخالفات قيادة بسرعات أعلى من المسموح به، فيما نشرت المرور عددا من سيارات الدفع الرباعي بالطرق وكذا الدراجات البخارية لسرعة الاستجابة للبلاغات.
وشهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، أمس، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق.
بينما تشهد
وشهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، أمس، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق.
بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع تصادم بين عدد من السيارات أعلى طريق المحور باتجاه أكتوبر نتج عنه توقف حركة المرور، وتبين من الانتقال اشتعال النيران بإحدى السيارات المتصادمة نتيجة قوة التصادم، ومصرع وإصابة 4 أشخاص.