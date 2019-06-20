إصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

انقلاب ميكروباص

أصيب 11 عاملًا بجروح وكسور، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 11 عاملًا ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى كل الإسعافات اللازمة، وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج، وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وأصيب كل من محمد عويس إبراهيم 26 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن مع جرح قطعى بكف اليد اليمنى، وأبو بكر أبو الخير صابر 27 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الحميد رجب محمد 27 سنة، مصابًا باشتباه بكسر في الفقرات العنقية، ومحمد معوض محمد 26 سنة مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وأبو الخير رجب

وأصيب كل من محمد عويس إبراهيم 26 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن مع جرح قطعى بكف اليد اليمنى، وأبو بكر أبو الخير صابر 27 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الحميد رجب محمد 27 سنة، مصابًا باشتباه بكسر في الفقرات العنقية، ومحمد معوض محمد 26 سنة مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وأبو الخير رجب محمد 31 سنة مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة، وأبو الخير صابر محمد 54 سنة مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة، وعمر محمد جابر 23 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة.



كما أصيب طه قرنى محمد 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، ورمضان محمد المهدى 27 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة وأحمد عابدين زهران 23 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد سلامة جمعة 25 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة وجميعهم عمال بمصنع الإسمنت ويقيمون قرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف.





