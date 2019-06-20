4 مصابين فى حادثين مروريين بالتجمع والمريوطية

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

تصادم- أرشيفية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة على الطريق الدائرى فى منطقة المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من المرور للتدخل السريع، وتبين تصادم سيارتين جراء السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، علاوة على تعطل حركة الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم القريب من موقع الحادث، بينما تولى رجال المرور رفع السيارتين المتصادمتين من الطريق باستخدام الأوناش، وذلك لتسيير الحركة المرورية، وفك تكتلات الزحام التى سببها الحادث على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور فى القاهرة قرابة الساعة الثامنة والنصف إخطارًا، بوقوع حادث مروري فى شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وتبين من خلال الفحص أن سيارة مسرعة صدمت مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى الجوي، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث لتسيير حركة المرور. وتواصل