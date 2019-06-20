جريمة

4 مصابين فى حادثين مروريين بالتجمع والمريوطية

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
تصادم- أرشيفية
تصادم- أرشيفية
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة على الطريق الدائرى فى منطقة المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من المرور للتدخل السريع، وتبين تصادم سيارتين جراء السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، علاوة على تعطل حركة الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم القريب من موقع الحادث، بينما تولى رجال المرور رفع السيارتين المتصادمتين من الطريق باستخدام الأوناش، وذلك لتسيير الحركة المرورية، وفك تكتلات الزحام التى سببها الحادث على الطريق.
وتلقت الإدارة العامة للمرور فى القاهرة قرابة الساعة الثامنة والنصف إخطارًا، بوقوع حادث مروري فى شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وتبين من خلال الفحص أن سيارة مسرعة صدمت مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى الجوي، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث لتسيير حركة المرور. وتواصل
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انقلاب ميكروباص

إصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 11 عاملًا بجروح وكسور، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 11 عاملًا ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى كل الإسعافات اللازمة، وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج، وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
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تحليل مخدرات و1739 مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة، والمخارج والمداخل الحدودية بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لضبط المخالفين وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والسيارات المخالفة، وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة مضت، عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة، أغلبها مخالفات قيادة بسرعات أعلى من المسموح به، فيما نشرت المرور عددا من سيارات الدفع الرباعي بالطرق وكذا الدراجات البخارية لسرعة الاستجابة للبلاغات.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
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«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
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3 تصادمات على طريقي السويس والفيوم الصحراويين

استقبلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين بالقاهرة والجيزة، ووقع الحادث الأول فى نطاق محافظة القاهرة، على طريق السويس الصحراوى، إذ صدمت سيارة أجرة مواطنًا في أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقل المصاب للمستشفى والتدخل بأوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث بعد ضبط قائدها، فيما شهد طريق الفيوم الصحراوى، تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة قائديهما، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتدخلت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتسيير حركة السيارات.
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إصابة 3 أشخاص في حادثين مروريين صباح اليوم

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى، صباح اليوم الأحد، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور أعلى الطريق، كما تسببت السرعة الزائدة فى حادث مروري ثان، شهدته مدينة نصر بالقاهرة، إذ أصيب مواطن صدمته سيارة مسرعة في أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، و تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادثين وتيسير حركة المرور.
مرور

ثاني أيام العيد.. شوراع القاهرة والجيزة خالية ولا حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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حملات لكشف حالات التعاطي خلال القيادة قبل العيد

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية. واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.
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