شيكابالا ونجم الأهلي يقتربان من مصر للمقاصة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

محمود عبد الرازق «شيكابالا»

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، اقتراب ناديه من التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في الموسم المقبل، وقال عبد السلام في تصريحات صحفية: "طلبنا التعاقد مع شيكابالا بشكل رسمي، واللاعب رحب بعرض المقاصة وتتبقى موافقة الزمالك لإعارة اللاعب لمدة موسم في ظل رفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء نهائيًا عن اللاعب، وشيكابالا رحب باللعب للمقاصة والعمل تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني من جديد، ونسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة".

ولعب شيكابالا صاحب الـ33 عامًا، تحت قيادة ميدو في صفوف الإسماعيلي موسم 2014 – 2015، وعاد شيكابالا من رحلة إعارة لفريق أبولون أسميرني اليوناني هذا الموسم أنهاها اللاعب المخضرم في شهر يناير الماضي. وعلم «التحرير» أن مسؤولي مصر للمقاصة، متمسكين بضم أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي الأهلي