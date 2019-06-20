رياضة

شيكابالا ونجم الأهلي يقتربان من مصر للمقاصة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
محمود عبد الرازق «شيكابالا»
محمود عبد الرازق «شيكابالا»
كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، اقتراب ناديه من التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في الموسم المقبل، وقال عبد السلام في تصريحات صحفية: "طلبنا التعاقد مع شيكابالا بشكل رسمي، واللاعب رحب بعرض المقاصة وتتبقى موافقة الزمالك لإعارة اللاعب لمدة موسم في ظل رفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء نهائيًا عن اللاعب، وشيكابالا رحب باللعب للمقاصة والعمل تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني من جديد، ونسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة".
ولعب شيكابالا صاحب الـ33 عامًا، تحت قيادة ميدو في صفوف الإسماعيلي موسم 2014 – 2015، وعاد شيكابالا من رحلة إعارة لفريق أبولون أسميرني اليوناني هذا الموسم أنهاها اللاعب المخضرم في شهر يناير الماضي. وعلم «التحرير» أن مسؤولي مصر للمقاصة، متمسكين بضم أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي الأهلي
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قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

كاف يوافق على مد القيد الإفريقي للأندية المصرية

أكد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وافق رسميًا على مد فترة القيد للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل (2019-2020)، وأشار أبوريدة في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه نجح في إقناع الكاف بفتح القيد لمصر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بدلًا من يوم 21 بنفس الشهر، دون دفع غرامات مالية، كما أوضح رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي سيسمح للأندية المصرية بإشراك لاعبيها في الأدوار الأولى من البطولات الإفريقية.
كأس-الأمم-الأفريقية

لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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الأرجنتين تنتزع نقطة من باراجواي في كوبا أمريكا

اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل أمام نظيره ‏باراجواي بنتيجة 1-1، خلال اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، فجر الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة حاليا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم منتخب راقصي التانجو أداءً باهتًا في الشوط الأول، ولم يتمكن ميسي ورفاقه من تهديد مرمى منتخب باراجواي سوى بتسديدة وحيدة، مقابل 5 تسديدات للأخير، أثمرت إحداها عن هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ريتشارد سانشيز، وانتهى الشوط بتأخر الأرجنتين بنتيجة 1-0.
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ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
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ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
احمد-حسام-ميدو

ميدو: لم أفكر كثيرًا في عرض المقاصة لهذا السبب

تغنى أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، بإدارة النادي الفيومي، وقال ميدو خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أشكر اللواء محمد عبد السلام على التقدير لي، وأود أن أقول إن المقاصة من الأندية التى لديها استقرار إداري كبير ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، كما يتميزون أيضا بالصبر على المدرب حتى يقوم بكل ما يملك، وأنا لم أفكر كثيرا في تولي تدريب الفريق، ولديّ 4 تجارب تدريبية من قبل مع الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي، وتجربتى مع المقاصة هي الخامسة".
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ميدو: عدم ضم نجم الزمالك للمنتخب كارثي

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن عدم اختيار عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، لقائمة الـ25 للفراعنة، كارثي، وتم اختيار 25 لاعبًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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