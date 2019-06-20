صحف عربية: استهداف جديد للمصالح الأمريكية في العراق

الصحف أبرزت تأكيد الجيش الأمريكي أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الأسبوع الماضي، نتج من لغم بحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

تصدر الهجوم على منشآت نفطية في العراق عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على رد السعودية على تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان حول مقتل جمال خاشقجي، واستعرضت الصحف أيضا تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها تعرض مواقع عسكرية ونفطية في العراق يتواجد فيها أمريكيون إلى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد كما أعلن مسؤولون، أمس الأربعاء، فيما كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الأجهزة، باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ.

وفي آخر تلك الهجمات، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان "سقوط صاروخ من طراز "كاتيوشا" على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح كحصيلة أولية". وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الشرطة العراقية أفادت بأن صاروخ البصرة سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى

وفي آخر تلك الهجمات، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان "سقوط صاروخ من طراز "كاتيوشا" على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح كحصيلة أولية".



وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الشرطة العراقية أفادت بأن صاروخ البصرة سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة، وهو ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العاملين العراقيين بجروح وصفت بالخفيفة.



وذكرت أن الصاروخ سقط على بعد 100 متر من الموقع الذي تتخذ منه "إكسون موبيل" مركزاً للسكن والعمليات، وكشف مصدر أمني عن إجلاء نحو 21 من موظفي الشركة بطائرة إلى دبي، وهذه الهجمات ليست الأولى فهناك استهداف متكرر للمصالح الأمريكية في العراق.

وتحت عنوان "الجبير: المملكة ترفض تجاوزات وادعاءات كالامار وتحتفظ بحق الرد القانوني"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الدكتور عادل الجبير قلل من قيمة تقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان كالامار "غير الملزم" بخصوص قضية خاشقجي، مؤكدا أن ما تضمنه التقرير من تناقضات واضحة وادعاءات يطعن في مصداقيته.



وأكد "أن المملكة إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها كل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها".

وأشار الجبير إلى أن تقرير كالامار حفل بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أنه بالنسبة لحيادية التقرير ومصداقيته، أفاد الوزير الجبير بأن هناك أسباباً جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.





ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الجبير تأكيده أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية. مشددا على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.



ولا تزال تداعيات الهجوم على خليج عمان تتصدر عناوين الصحف ، حيث ذكرت صحيفة "الحياة" بأن الجيش الأمريكي أكد أمس، أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الأسبوع الماضي، نتج من لغم بحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية، وتم تثبيته على هيكلها الخارجي فوق المياه.





وقال المتحدث في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية الضابط شان كيدو "إن اللغم يمكن تمييّزه ويشبه إلى حد كبير الألغام الإيرانية التي شوهدت في عروض عسكرية إيرانية، وأن التقييم هو أن الهجوم على الناقلة كوكوكا كوريجوس، والضرر الذي ألحق بها كان نتيجة ألغام بحرية زرعت على الغلاف الخارجي للسفينة".



وأضاف "اللغم الذي انفجر كان فوق المياه، ولا يبدو أن النية كانت إغراق السفينة"، مشيراً إلى أن لغماً آخر ثبّت على هيكلها الخارجي، وقد أزالته قوة إيرانية كانت على زورق سريع قبل انفجاره".







وذكرت "الخليج" أن كيدو أوضح أنه "استنادا إلى طبيعة الأضرار المادية التي لحقت بالناقلة، والمواد التي تمت استعادتها منها، فإن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية خلصت إلى أن اللغم الملتصق يتشابه إلى حد كبير مع الألغام التي عرضتها إيران علناً في مسيرات عسكرية، وفي وثائق مفتوحة المصدر".

وقال كيدو "الضرر عند الثقب الناتج عن الانفجار يتفق مع هجوم بلغم لاصق، ولا يتفق مع جسم طائر خارجي اصطدم بالسفينة"، لافتاً إلى أن ثقوباً واضحة أحدثتها "براغٍ" في هيكل الناقلة تشير إلى كيفية تثبيت اللغم في السفينة.





وتناولت "الاتحاد" الوساطة الفرنسية بين إيران وواشنطن ، حيث ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، توجه إلى إيران الأربعاء، في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.



وبالانتقال إلى الشأن السوداني، وتحت عنوان "العسكري السوداني مستعد للتفاوض مع الحرية والتغيير"، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، استعداد مجلسه لاستئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود حراك الشارع، في أقرب وقت ممكن، وأكد رفضهم لما سماه "التدخلات الخارجية في الشأن السوداني"، وتأييده للمبادرات الوطنية، ورفض أي حلول إقصائية.



وأشارت "الاتحاد" إلى دعوة رئيس المجلس العسكري، "قوى الحرية والتغيير" إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن، وأكد جاهزية المجلس لتكملة الحوار.

وقال البرهان "ندعو قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد"، ورحب بحوار مفتوح "دون إقصاء لأي سوداني، وأن يكون الحل مرضياً لكل فئات الشعب السوداني من أجل التواصل إلى حل توافقي، وأن يُهيأ الجو لانتخابات حرة ونزيهة".



وحول الأوضاع في اليمن ، ذكرت "الاتحاد" أن البرلمان العربي أعلن تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، مطالباً جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها كجماعة إرهابية، نظراً لتعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.



وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقف حازم وفوري بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات.