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صحف عربية: الجبير يُكذّب تقرير «كالامار» بشأن خاشقجي

الصحف أبرزت تأكيد الجيش الأمريكي أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الأسبوع الماضي، نتج من لغم بحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدر الهجوم على منشآت نفطية في العراق عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على رد السعودية على تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان حول مقتل جمال خاشقجي، واستعرضت الصحف أيضا تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها تعرض مواقع عسكرية ونفطية في العراق يتواجد فيها أمريكيون إلى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد كما أعلن مسؤولون، أمس الأربعاء، فيما كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الأجهزة، باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ.
وفي آخر تلك الهجمات، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان "سقوط صاروخ من طراز "كاتيوشا" على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح كحصيلة أولية". وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الشرطة العراقية أفادت بأن صاروخ البصرة سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى
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العقيد الركن تركي المالكي

بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
الجيش الليبي

الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية

سيطر الجيش الليبي على أحد المعسكرات، فيما يواصل تقدمه باتجاه مركز طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن القوات المسلحة العربية الليبية بسطت سيطرتها على معسكر النقلية، وتتقدم باتجاه مركز طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أنه كبد ميليشيات طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعد معارك استمرت 6 ساعات خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس الدولي. وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة للمليشيات، فضلا عن قوع 15 آخرين في الأسر لدى الجيش الليبي.
قصف سوريا

مصرع 17 مدنيا و11 مسلحا في غارات جوية شمال غرب سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 مدنيًا، و11 مسلحًا، لقوا مصرعهم في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد. وأشار المرصد السوري إلى مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصور وكالة «فرانس برس» إن غارات النظام السوري دمرت محال تجارية، وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت مصور «فرانس برس» إلى «تطاير أشلاء» على بعد أكثر من 100 متر من موقع الضربة.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، عادل بن أحمد الجبير، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وأضاف الجبير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
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صحف-سعودية

صحف سعودية: إيران تتنصل من هجوم عمان وسط قلق دولي

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدرت تداعيات الهجوم على ناقلتي نفط في بحر العرب عناوين تلك الصحف، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تصاعد القلق الدولي أمس غداة الاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان، بينما ظهرت أدلة إضافية على تورط إيران في الحادث. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط، وقال في حديث لقناة "فوكس نيوز": "إنهم فعلوا ذلك لأننا رأينا القارب وهم يحاولون إزالة اللغم".
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

مصادر: واشنطن تمتلك أدلة على تورط إيران في هجوم خليج عمان

أفادت شبكة «CNN» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وغادرت السفينة اليابانية، كوكوكا كوريجيوس، من المساعيد في قطر، والجبيل في السعودية، وكانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في عدد من المنتجات. وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل حركة قارب إيراني يتحرك إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (2)

كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟

بعث الهجوم الأخير على ناقلات النفط في خليج عمان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمؤشرات غير مطمئنة حول استقرار المنطقة، والتي تمثل ممرًا حيويًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وبالأخص عمليات نقل النفط من الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. التأثيرات المتوقعة لتلك الهجمات ربما ستدوي أصدائها في أوساط مختلفة على المستوى العالمي، وبالأخص تجارة النفط التي بالفعل تأثرت بشكل فوري وسريع بالحادث، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 4% من المعدلات التي كان عليها قبل الهجوم.
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صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
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