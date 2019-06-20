لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

كأس الأمم الإفريقية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وكتب نائب رئيس اتحاد الكرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس: "لأول مرة سيتم تأمين جميع استادات بطولة أمم إفريقيا بإستخدام طائرات "درونز"، والتي من خلالها سيتم تصوير وجوه جميع مَن في الملعب ومطابقتها مع الـ"ID" الخاص بكل مشجع قام بحجز تذكرة ومراقبة حركته طوال وجوده في