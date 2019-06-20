رياضة

لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وكتب نائب رئيس اتحاد الكرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس: "لأول مرة سيتم تأمين جميع استادات بطولة أمم إفريقيا بإستخدام طائرات "درونز"، والتي من خلالها سيتم تصوير وجوه جميع مَن في الملعب ومطابقتها مع الـ"ID" الخاص بكل مشجع قام بحجز تذكرة ومراقبة حركته طوال وجوده في
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قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

كاف يوافق على مد القيد الإفريقي للأندية المصرية

أكد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وافق رسميًا على مد فترة القيد للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل (2019-2020)، وأشار أبوريدة في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه نجح في إقناع الكاف بفتح القيد لمصر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بدلًا من يوم 21 بنفس الشهر، دون دفع غرامات مالية، كما أوضح رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي سيسمح للأندية المصرية بإشراك لاعبيها في الأدوار الأولى من البطولات الإفريقية.
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شيكابالا ونجم الأهلي يقتربان من مصر للمقاصة

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، اقتراب ناديه من التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في الموسم المقبل، وقال عبد السلام في تصريحات صحفية: "طلبنا التعاقد مع شيكابالا بشكل رسمي، واللاعب رحب بعرض المقاصة وتتبقى موافقة الزمالك لإعارة اللاعب لمدة موسم في ظل رفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء نهائيًا عن اللاعب، وشيكابالا رحب باللعب للمقاصة والعمل تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني من جديد، ونسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة".
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الأرجنتين تنتزع نقطة من باراجواي في كوبا أمريكا

اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل أمام نظيره ‏باراجواي بنتيجة 1-1، خلال اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، فجر الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة حاليا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم منتخب راقصي التانجو أداءً باهتًا في الشوط الأول، ولم يتمكن ميسي ورفاقه من تهديد مرمى منتخب باراجواي سوى بتسديدة وحيدة، مقابل 5 تسديدات للأخير، أثمرت إحداها عن هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ريتشارد سانشيز، وانتهى الشوط بتأخر الأرجنتين بنتيجة 1-0.
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ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
مصر-والكونغو

منافس مصر.. الكونغو: الأمور صعبة جدًا في أمم إفريقيا

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وأضاف أن الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة، كما تطرق لارتفاع درجات الحرارة، قائلآ: "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".
تميمة-امم -افريقيا

«تذكرتي» تطرح تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

تتقدم شركة «tazkarti» (تذكرتي) بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيمانًا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير، حيث تعلن شركة «تذكرتي» أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة.
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تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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