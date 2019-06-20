مؤتمر صحفي لرئيس الكاف قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

احمد احمد

يعقد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن استعدادات بطولة الأمم الإفريقية التي تبدأ غدًا الجمعة 21 يونيو، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك اليوم الخميس في استاد القاهرة الدولي، حيث تم توجيه الدعوة للإعلاميين الذين حصلوا على تصاريح تغطية البطولة من خلال جميع المباريات، وسوف يتم الرد من خلاله على جميع الاستفسارات التي يرغب في الحضور الاستعلام عنها حول كأس الأمم الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا.

وستكون المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الكاف في مؤتمر صحفي عقب أزمته الأخيرة في فرنسا وتورطه في قضايا فساد وخضوعه للتحقيق حول الاتهامات الموجهة إليه من شرطة مكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية الفرنسية، وإخلاء سبيله دون توجيه اتهامات له بعد التحقيقات التي طالته حول فسخ (كاف) عقدًا يربطه بشركة