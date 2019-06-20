إيران تُسقط طائرة أمريكية أعلى مضيق هرمز

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

سقطت طائرة عسكرية أمريكية مسيرة، في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو إيراني، بحسب مسؤول أمريكي اليوم الخميس. وتحدث المسؤول، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً إن الطائرة المسيرة من طراز البحرية الأميركية MQ-4C Triton، دون إعطاء تفاصيل إضافية، بحسب موقع "العربية". وكانت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامية للحرس الحرس الثوري الإيراني، أفادت في وقت سابق، أن الحرس أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، بالقرب من منطقة كوموبارك في الجنوب".وأعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الجو-فضاء التابعة للحرس، تمكنت من إسقاط درون "تجسس" أمريكية في إقليم "هرمزجان"، صباح الخميس.الجيش