تحذير وتهديد إيراني بعد إسقاط طائرة تجسس أمريكية

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

رد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة، واعتبروا أنها رسالة واضحة للولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانه الواقعة قرب مضيق هرمز، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، إن "طهران سترد بقوة على أي عدوان، وحدودها خط أحمر، مضيفًا: "طهران لا تسعى لحرب مع أي دولة لكنها على استعداد للدفاع عن نفسها". وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من الخميس، إسقاط طائرة "تجسس" أمريكية دون طيار في إقليم هرمزجان المطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد.

وبثت وكالة (إيرنا) الحكومية وموقع "سباه نيوز" الذراع الإعلامي للحرس الثوري التقرير، وذكرت أن الطائرة المسيرة من طراز "آر كيو 4 جلوبال هوك". وجاء في التقرير الوارد على الموقع، أن الطائرة "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوهمبارك بالجنوب". وقال مسؤول أمريكي إن طائرة عسكرية أمريكية مُسيّرة