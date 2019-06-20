كاف يوافق على مد القيد الإفريقي للأندية المصرية

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

كأس دوري أبطال إفريقيا

أكد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وافق رسميًا على مد فترة القيد للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل (2019-2020)، وأشار أبوريدة في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه نجح في إقناع الكاف بفتح القيد لمصر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بدلًا من يوم 21 بنفس الشهر، دون دفع غرامات مالية، كما أوضح رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي سيسمح للأندية المصرية بإشراك لاعبيها في الأدوار الأولى من البطولات الإفريقية.

وفي سياق آخر، أثنى أبوريدة على استعدادات تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر ستنظم البطولة الأفضل في التاريخ، كما أن المنتخب الوطني يلقى كل الدعم من قبل اتحاد الكرة والدولة من أجل الفوز باللقب. منافسات بطولة كأس الأمم 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر