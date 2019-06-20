الأوروجواي تسعى للتأهل لربع نهائي كوبا أمام اليابان

تحرير:محمد جمال ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

كوبا امريكا

تتواصل فجر الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة بطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثالثة والتي ستشهد مواجهة اليابان بقيادة المدير الفني هاجيمي موريياسو، أمام أوروجواي بقيادة أوسكار تاباريز في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب آرينا دو جريميو، وتحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها في الجولة الأولى بأربع أهداف نظيفة على منتخب الإكوادور، وتسعى الأوروجواي للانتصار لضمان التأهل رسميًا لدور ربع النهائي.

ويتبقى لرفقاء سواريز مباراة مع حامل اللقب تشيلي يوم الثلاثاء المقبل فى ختام دور المجموعات. وتعد أوروجواي أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كوبا أمريكا منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1916، حيث توجت باللقب 15 مرة كان آخرها عام 2011 في النسخة التي أُقيمت في الأرجنتين. وعلى الجانب الآخر تتذيل اليابان المجموعة