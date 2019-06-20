رياضة

الأوروجواي تسعى للتأهل لربع نهائي كوبا أمام اليابان

تحرير:محمد جمال ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
كوبا امريكا
كوبا امريكا
تتواصل فجر الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة بطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثالثة والتي ستشهد مواجهة اليابان بقيادة المدير الفني هاجيمي موريياسو، أمام أوروجواي بقيادة أوسكار تاباريز في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب آرينا دو جريميو، وتحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها في الجولة الأولى بأربع أهداف نظيفة على منتخب الإكوادور، وتسعى الأوروجواي للانتصار لضمان التأهل رسميًا لدور ربع النهائي.
ويتبقى لرفقاء سواريز مباراة مع حامل اللقب تشيلي يوم الثلاثاء المقبل فى ختام دور المجموعات. وتعد أوروجواي أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كوبا أمريكا منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1916، حيث توجت باللقب 15 مرة كان آخرها عام 2011 في النسخة التي أُقيمت في الأرجنتين. وعلى الجانب الآخر تتذيل اليابان المجموعة
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احمد-احمد (1)

رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
عيسى حياتو

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
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قطر‎ (2)

السر وراء مشاركة قطر واليابان في كوبا أمريكا 2019

في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها السادسة والأربعين، والتي تنظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، علمًا بأن في الأصل، كان من المقرر أن تستضيف تشيلي منافسات كأس أمريكا 2019، في حين كان من المقرر أن تستضيف البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2015، وذلك بسبب سياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية في البطولات التي تقام حسب الترتيب الأبجدي.
منتخب تشيلي

تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.
نيمار -كافاني‎

إدينسون كافاني: نسعى لاستعادة لقب كوبا أمريكا

اعترف إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي، بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري، جعل الفوز عليه أكثر سهولة، وقال كافاني إن طرد خوسيه كوينتيروس مدافع الإكوادور في منتصف الشوط الأول، جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروجواي، وأشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول، ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن، وكنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن، وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه".
كوبا-أمريكا-2019 (1)

تاباريز: البطولات تقام لقياس من الأفضل

أكد أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني لأوروجواي، عقب اكتساح الإكوادور برباعية نظيفة في بطولة كوبا أمريكا، أنه ينتظر دائما الأفضل من لاعبيه، وأوضح تاباريز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنتظر دائما الأفضل من هؤلاء اللاعبين، لأن لديهم حس الالتزام تجاه المنتخب. هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها لويس سواريز بعد الإصابة، وكافاني أيضا تعرض لإصابة قوية، والبطولات تقام لقياس من الأفضل، ولهذا تكسب المباريات. بعيدًا عن النتيجة الكبيرة، هدفنا هو الفوز بالمباريات".
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