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بالأعلام والبرامج السياحية.. الإسكندرية تتزين لأمم إفريقيا

تحرير:محمد مجلي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تنطلق غدًا على الملاعب المصرية وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث يستضيف استاد الإسكندرية، لقاءات المجموعة الثانية وتضم كلًا من "نيجيريا، بوروندي، غينيا، مدغشقر"، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى ويعملون على قدم وساق للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقال قنصوة، إن إقامة البطولة في مصر ساهم في تحسين الصورة الذهنية في الخارج، وتؤكد للعالم بأن مصر مستقرة أمنيا وسياسيا، متوجها بالتحية للقيادة السياسية التي أصرت على احتضان الدولة المصرية للبطولة. وأوضح، أن استاد الإسكندرية الرياضي والمنطقة المحيطة شهد أعمال تطوير مكثفة خلال الأشهر الماضية، وأنه تم
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محطة مصر - أرشيفية

7 إجراءات عاجلة في السكة الحديد والمترو استعدادا لأمم إفريقيا

رفعت وزارة النقل والمواصلات، حالة الاستعداد إلى أقصى درجاتها، استعدادا لانطلاق كأس الأمم الإفريقية، غدا الجمعة، لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات المختلفة التي ستقام عليها مباريات البطولة، وذلك بناء على تعليمات مشددة من الفريق كامل الوزير لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على كل المستويات، إذ طالب قيادات المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.
مجلس-النواب

الموازنة والعلاوة.. تقارير اللجان على مائدة البرلمان

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، عددا من التقارير الخاصة باللجان النوعية، على رأسها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"، وخطة العام الثاني "2019 / 2020"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
سامح-شكري (1)

الخارجية: أردوغان «حاقد».. وتصريحاته غير مسؤولة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا جديدا للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، معربة فيه عن بالغ استنكارها من تصريحاته المتكررة، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، وأنها لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدة استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت "جوفاء ولا نقيم لها وزنا"، مشددة على أن أردوغان يسعى إلى الدخول، في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي من خلال العمل حصرا على اختلاق المشاكل، لرغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية.
طقس-حر

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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استاد-الإسماعيلية (23)

الإسماعيلية تتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية والخدمية المختلفة في محافظة الإسماعيلية من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، إذ إن المحافظة تستضيف فرق المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات وهي الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين بالإضافة إلى أن المحافظة تستضيف معسكرا الآن لمنتخبي نيجيريا والسنغال وقد تم تخصيص فندقين على قناة السويس للفريقين اللذين تقابلا أمس في مباراة ودية.
مصر-للطيران (1)

مصر للطيران تُعيد تشغيل خط أبيدجان

تأكيدًا على دورها الفعال في القارة الإفريقية وعلى خطواتها الجادة في إضافة المزيد من النقاط إلى شبكة خطوطها بالقارة السمراء، أعلنت مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بساحل العاج اعتبارًا من 20 يونيو المقبل.
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مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».
إيقاف-أعمال-هدم-بعقار-آثري-في-الإسكندرية

إيقاف أعمال هدم عقار أثري في الإسكندرية

أوقف مسئولو حي الجمرك أعمال هدم بأحد العقارات الأثرية قديمة العهد والوارد تسجيلها في مجلد التراث بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء. بدأت الواقعة بتلقي مسؤولي حي الجمرك برئاسة سحر شعبان، مساء أمس الإثنين، إشارة لغرفة العمليات بحي الجمرك بوجود أعمال مخالفة بمحل تجاري بشارع رأس التين، دائرة قسم الجمرك، انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي مباشرة برفقة المهندس المختص وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع لموقع البلاغ ومعاينة الموقع.
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