بالأعلام والبرامج السياحية.. الإسكندرية تتزين لأمم إفريقيا

تحرير:محمد مجلي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

محافظ الإسكندرية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تنطلق غدًا على الملاعب المصرية وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث يستضيف استاد الإسكندرية، لقاءات المجموعة الثانية وتضم كلًا من "نيجيريا، بوروندي، غينيا، مدغشقر"، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى ويعملون على قدم وساق للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال قنصوة، إن إقامة البطولة في مصر ساهم في تحسين الصورة الذهنية في الخارج، وتؤكد للعالم بأن مصر مستقرة أمنيا وسياسيا، متوجها بالتحية للقيادة السياسية التي أصرت على احتضان الدولة المصرية للبطولة. وأوضح، أن استاد الإسكندرية الرياضي والمنطقة المحيطة شهد أعمال تطوير مكثفة خلال الأشهر الماضية، وأنه تم