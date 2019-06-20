أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للجماهير قبل كأس الأمم

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

أحمد صلاح حسني

قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر غدًا حتى 19 يوليو المقبل، طالب الفنان أحمد صلاح حسني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق جماهير الكرة المصرية بقراءة الفاتحة للثنائي محمود الجوهري المدير الفني السابق للفراعنة ومحمد عبدالوهاب لاعب الأهلي السابق، حيث كتب أحمد صلاح حسني، عبر صفحته على «تويتر»: «بمناسبة اقتراب افتتاح بطوله أمم إفريقيا أتمنى من الجميع قراءة الفاتحة على روح كل من الكابتن الأسطوري وأبويا الروحي محمود الجوهري، واللاعب المحترم والخلوق محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر».

ويستعد المنتخب الوطني لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بخوضه مباراة زيمبابوي غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي، علمًا أن قرعة البطولة أوقعت مصر على رأس المجموعة الأولى التي تضم كلًا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا بالإضافة إلى زيمبابوي. بمناسبه اقتراب افتتاح بطوله أمم فرقيا