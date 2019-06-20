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الخارجية: أردوغان «حاقد».. وتصريحاته غير مسؤولة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا جديدا للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، معربة فيه عن بالغ استنكارها من تصريحاته المتكررة، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، وأنها لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدة استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت "جوفاء ولا نقيم لها وزنا"، مشددة على أن أردوغان يسعى إلى الدخول، في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي من خلال العمل حصرا على اختلاق المشاكل، لرغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية.
وأضافت الخارجية، أن هذا السلوك من جانب أردوغان، ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصرى وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة. وشددت الوزارة، على أن تصريحات أردوغان "تنطوى على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرًا للتندُر والسخرية، فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التى لا تليق
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الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
الشيخ محمد متولي الشعراوي

المفتي لمهاجمي الشعراوي: انتقاد العلماء جائز دون تجريح

علق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على النقد الموجه لإمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى. وقال مفتى الجمهورية خلال لقائه بحلقة الأربعاء من برنامج «مساء dmc»، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية «dmc»: «لا بد من إيجاد ثقافة جديدة تقول إنه لا مانع أبدا من النقد، ولا مانع من إبداء الرأى فيما قاله فلان، لكن لا بد أن يكون هذا النقد وهذا القول مبنيا على أسس صحيحة، ولا أجرح فى شخص فلان». وأكد المفتى أن هناك ثقافة معينة سائدة فى محاولة التشكيك.
احمد-موسى

أحمد موسى: شتيمة الإخوان ليا فخر (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى إنه دائما ما يتعرض للسب وبشكل مستمر من قِبل جميع قنوات ومواقع وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «عايز أقولكم إن جميع قنوات الإخوان الإرهابيين بالكامل ومواقعهم وعاملين 6 ولا 7 ملايين صفحة، كلهم شغالين شتيمة فيا، وهذا الأمر بالنسبالى فخر»، مؤكدا: «طب والله العظيم فخر.. حد يقدر يقول كدا غيرى.. ليه بقولكم كدا.. أشيل معنديش مشكلة أبدًا»
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الحكومة: تعويض أهالي النوبة المتضررين منذ 117 سنة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد 11700 مواطن نوبي لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالي في الستينات أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902 (أي قبل 117 سنة)، مشيرًا إلى أن مطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة، ولم يستجب لهم أحد، مثلما استجاب لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مساء الأربعاء، أنه في خلال سبتمبر المقبل سيتم تسليم الحقوق لأصحابها من أهالي النوبة.
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محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
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صحف سعودية: عقوبات أمريكية على سوريين ولطمة لأردوغان

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات، أبرزها توقف العصيان المدني في السودان والعقوبات الأمريكية على تركيا، بالإضافة إلى تناول الشأن اليمني، وغيرها من القضايا. سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على تعليق العصيان المدني في السودان، ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، ابتداءً من نهاية أمس، مع استمرار الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة. وأشاد بيان لتجمع المهنيين السودانيين بمشاركة الشعب السوداني في الإضراب وتوحده حول مطلبه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
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وثائق عسكرية «مسربة» تكشف خطة أردوغان في قبرص

تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص"، نشر موقع "سكاي نيوز - عربية"، اليوم السبت، تقريرا حول أطماع تركيا في البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية، إذ كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، حسب "سكاي نيوز - عربية".
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عقوبات جديدة بانتظار تركيا بسبب «S-400»

على الرغم من الآلام التي تعيشها تركيا على المستوى الاقتصادي والسياسي منذ العام الماضي، فإنه لا تزال أنقرة لم تشهد كل الأوجاع التي تنتظرها سياسيًا واقتصاديًا، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. التوترات التي أشعلتها رغبة أنقرة في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 خلال العام الماضي، كانت السبب وراء غضب ترامب، الذي يرى في إتمام الصفقة ما يهدد الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي الناتو المجاورة لتركيا.
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