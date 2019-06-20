الخارجية: أردوغان «حاقد».. وتصريحاته غير مسؤولة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

سامح شكري وزير الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا جديدا للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، معربة فيه عن بالغ استنكارها من تصريحاته المتكررة، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، وأنها لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدة استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت "جوفاء ولا نقيم لها وزنا"، مشددة على أن أردوغان يسعى إلى الدخول، في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي من خلال العمل حصرا على اختلاق المشاكل، لرغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية.

وأضافت الخارجية، أن هذا السلوك من جانب أردوغان، ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصرى وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة. وشددت الوزارة، على أن تصريحات أردوغان "تنطوى على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرًا للتندُر والسخرية، فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التى لا تليق