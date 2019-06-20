ذبح وسرقة وطعن.. حموات في مرمى الانتقام

ربة منزل تخلصت من حماها بتهشيم رأسه للهروب من خدمته.. طعنت حماتها في رأسها لتدخلها في حياتها.. تستعين بشقيقاتها لقتل حماها لعدم مساعدته زوجها

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

بدافع الطمع في بعض الأحيان، وفي أخرى بسبب الخلافات العائلية، أٌقدمت عدد من ربات البيوت على التخلص من "حماها" أو "حماتها".. وقائع دموية شهدتها عدد من محافظات مصر، وكل جريمة أبشع من سابقتها، وآخر تلك الوقائع ماحدث في بولاق الدكرور، حيث تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية، وأمسكت برأس حماها المسن، وضربته بالحائط بسبب كبر سنه وتبوله اللإرادي، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فقد أكدت المتهمة أنها ملت من خدمته، وكثرة طلباته التي لاتنتهي، في الوقت الذي يقبع زوجها بالسجن.

حاولت "إيمان" التخلص من والد زوجها المحبوس على ذمة إحدى القضايا، بقطع شرايين يده، ولكن استيقظ ضميرها في اللحظات الأخيرة، وتمكنت من إسعافه، إلا أن ضميرها مات بعدها بثلاثة أيام، حيث قامت برطم رأسه بالحائط حتى سقط قتيلا. المتهمة خلال التحقيقات أكدت أنها ملت من خدمته، فهو رجل مسن لايقوى على الحركة وكثيرا

حاولت "إيمان" التخلص من والد زوجها المحبوس على ذمة إحدى القضايا، بقطع شرايين يده، ولكن استيقظ ضميرها في اللحظات الأخيرة، وتمكنت من إسعافه، إلا أن ضميرها مات بعدها بثلاثة أيام، حيث قامت برطم رأسه بالحائط حتى سقط قتيلا.

المتهمة خلال التحقيقات أكدت أنها ملت من خدمته، فهو رجل مسن لايقوى على الحركة وكثيرا مايتبرز على نفسه ما دفعها للتخلص منه، فأمرت النيابة بحبسها واستعجال تقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.

قتل وسرقة

خطة شيطانية، وضعها إبليس ونفذتها ربتا منزل، للتخلص من حماتهما، اتفقتا على قتلها للتخلص من تدخلها في حياتهما، حيث عثر على "سميحة. م" 61 سنة، جثة هامدة، داخل منزلها بمركز الفشن، ببني سويف.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "حنان. ر. م " 35 سنة، زوجة نجل المجني عليها الأولى، التي تركت عش الزوجية لزواج زوجها بأخرى، و"ثناء. ع" 20 سنة، زوجة شقيق نجل المجني عليها من والده.

حيث اتفقت السيدتان على قتل المجني عليها، مستغلتين إقامتها بمفردها بسبب انشغال الجميع بحالة وضع زوجة نجلها داخل المستشفى، كما قررتا سرقة أموال ومصوغات مجني عليها، ليتم القبض عليهما، واعترفتا بارتكاب جريمة القتل، بتهشيم رأس المجني عليها، فأمرت النيابة بحبسهما.

علقة موت

بسبب الخلافات العائلية، أقدمت ربة منزل على قتل حماها، بمساعدة شقيقيها وذلك بقرية النصيرات، بسوهاج.

وصل إلى المستشفى المركزى، بسوهاج، "منيب. د"، 52 سنة، مزارع، جثة هامدة، إثر إصابته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه و"نورا. ل" 29 سنة، زوجة نجل المجنى عليه، وشقيقيها "بولس، إدوارد".

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمة غادرت منزل الزوجية، ولكنها احتاجت بعض الملابس فعادت لإحضارها صحبة شقيقيها، إلا أنه دارت بينهما وبين والد زوجها مشادة كلامية، قامت على أثرها وأشقاؤها بالتعدي عليه بالضرب، وأنهوا حياته بسكين أحضره أحدهم من المطبخ.



بعمل كمين تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر 6 أحوال تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضربتها بسكين

شهد مركز وادى النطرون بالبحيرة، واقعة مأساوية، راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجة نجلها، حيث أقدمت المتهمة على قتلها بسكين خلال نومها، انتقاما منها بسبب الخلافات الأسرية، حيث عثر على المجني عليها "خديجة. م" 60 سنة، غارقة في دمائها داخل منزلها.

بعمل التحريات اللازمة تبين أن زوجة الابن "هالة. ع" 32 سنة، ربة منزل، وراء ارتكاب الجريمة.

تم استئذان النيابة العامة، بالقبض على المتهمة التي اعترفت بتفاصيل الواقعة، قائلة إنها تعدت على رأس حماتها بسكين أثناء نومها بسبب الخلافات الأسرية، وتعمد المجني عليها تكدير حياتها، والتدخل بشكل سافر في حياتها والإيقاع بينها وزوجها.

اقتحام وقتل

أرادت ضرب عصفورين بحجر واحد، فقتلت حماتها وأصابت نفسها، حيث تلقى قسم شرطة الرمل أول، بلاغا يفيد مقتل سيدة وإصابة زوجة ابنها على يد مجهول اقتحم الشقة التي تقع بمنطقة باكوس وارتكب الجريمة.

بالفحص تبين كذب رواية المصابة "ض. ح" 30 عاما،، وأنها خططت لذلك بهدف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بحماتها "ف.م" 70 عاما، ربة منزل، والتي عثر عليها على سرير غرفة النوم، وغرفتها في حالة يرثى لها، حيث تم بعثرة محتوياتها، وتم سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الدولاب.



بمواجهة المتهمة، أكدت أنها لجأت للتخلص من حماتها لمرورها بضائقة مالية، لم تستطع التصرف حيالها، وفي سبيل ذلك خططت للتخلص من حماتها بضربها في رأسها بمفك وكتم أنفاسها باللحاف، بعدما شاهدتها أثناء سرقة مبلغ مالي دولاب غرفة النوم.

شقيقات وقتلة

طمعا في أمواله خططت ربة منزل للتخلص من حماها، واستعانت في ذلك بشقيقتيها وآخرين، سهلت لهم دخول المنزل وقتل المجني عليه وسرقة مابحوزته من أموال.

حيث تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغا بقيام ملثمين باقتحام منزل صاحب مخبز وقتله، وبضبط المتهمين اعترفوا بأنهم خططوا لسرقته فقط لعلمهم بثراء المجني عليه، وحقد المتهمة على حماها لعدم إنفاقه على نجله، فاستعانت بباقي المتهمين وكانت المفاجأة عندما دخول الشقة لتنفيذ الجريمة وجدوا المجني عليه متواجد بها، فقتلوه بسكين واستولوا على400 جنيه و4 غوايش وسلسلة ذهبية وهاتفين محمولين.

الزوجة الخائنة

عثرت مباحث سوهاج على جثة أحد الأشخاص، على مسافة كبيرة من مكان سكنه، وبعدها بأيام تم العثور على والدته جثة هامدة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمتين زوجة ابن القتيلة، "ص. م" 28 سنة، ربة منزل.

الزوجة الخائنة، ارتبطت بعلاقة غير شرعية بشقيق زوجها، فقررت التخلص من الزوج حتى يخلو لها الجو مع شقيقه، فقامت بقتله ولتعقيد الأمور على الشرطة، ألقت جثته في مكان بعيد عن محل سكنه، وحررت محضرًا بغيابه، حتى تتمكن من الزواج بعشيقها.

إلا أن الأمور لم تجري كما خطط لها فقد اعترضت حماتها على الزيجة، إذ أنها كانت على علم بعلاقة الزوجة بشقيق زوجها، فقررت المتهمة التخلص من حماتها فقتلتها, وألقت بجثتها في أحد الأماكن المهجورة، حتى تم القبض عليها.

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