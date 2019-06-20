جريمة

ذبح وسرقة وطعن.. حموات في مرمى الانتقام

ربة منزل تخلصت من حماها بتهشيم رأسه للهروب من خدمته.. طعنت حماتها في رأسها لتدخلها في حياتها.. تستعين بشقيقاتها لقتل حماها لعدم مساعدته زوجها
تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
قتل- أرشيفية
قتل- أرشيفية
بدافع الطمع في بعض الأحيان، وفي أخرى بسبب الخلافات العائلية، أٌقدمت عدد من ربات البيوت على التخلص من "حماها" أو "حماتها".. وقائع دموية شهدتها عدد من محافظات مصر، وكل جريمة أبشع من سابقتها، وآخر تلك الوقائع ماحدث في بولاق الدكرور، حيث تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية، وأمسكت برأس حماها المسن، وضربته بالحائط بسبب كبر سنه وتبوله اللإرادي، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فقد أكدت المتهمة أنها ملت من خدمته، وكثرة طلباته التي لاتنتهي، في الوقت الذي يقبع زوجها بالسجن.
حاولت "إيمان" التخلص من والد زوجها المحبوس على ذمة إحدى القضايا، بقطع شرايين يده، ولكن استيقظ ضميرها في اللحظات الأخيرة، وتمكنت من إسعافه، إلا أن ضميرها مات بعدها بثلاثة أيام، حيث قامت برطم رأسه بالحائط حتى سقط قتيلا. المتهمة خلال التحقيقات أكدت أنها ملت من خدمته، فهو رجل مسن لايقوى على الحركة وكثيرا
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محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

قبول طلب رد قاضي جمال وعلاء مبارك بالتلاعب بالبورصة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بقبول طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية «التلاعب بالبورصة»، وتنحية الهيئة فيما عدا المستشار أسامة شعيشع، وصممت النيابة العامة خلال الجلسة السابقة على الانضمام لطلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

خططت سنة كاملة لخلعه.. الزوجة: «ملقتش منه رجا»

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

تسببوا في وفاة 4 عمال.. حبس 4 من تجار الآثار ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشغل للثالث والرابع، وحبس الأول والثاني 5 سنوات، وتغريمهم جميعًا نصف مليون جنيه لكل منهم، حيث تسببوا فى وفاة 4 آخرين، بشبين القناطر، وذلك حينما استقدموهم للحفر والتنقيب عن الآثار، مما تسبب فى إصابتهم التى أودت بحياتهم، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوي، والمستشار خالد على ابراهيم، ووكيل النيابة المستشار مصطفى سمير توفيق، وأمانة سر محمد فرحات.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

اللي هيكلم مراتي هخصمله.. قصة خلع الزوجة لمديرها

أقامت مندوبة مبيعات، دعوى خلع ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، مطالبة فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، وذلك لخشيتها ألا تقيم حدود الله، فى حين أكدت الزوجة لدفاعها أن خلافاتها مع زوجها لا تنتهي، وجميعها ليس لها علاقة بالمنزل، وإنما بسبب قسوته فى العمل، وحدته مع زملائه، وكثرة توقيع الخصومات والجزاءات عليهم، ولأنها صديقة وزميلة مشتركة لكثير من معارفه فى العمل، كانت تتدخل لدى زوجها، لتصحيح قراراته التى تعتبرها قاسية وظالمة، وهو ما كان يقابله زوجها باستنكار وصل فى إحدى المرات إلى اشتباك بالأيدي مع أحد أصدقائهما.
جثه -علي-الطريق (1)

تفاصيل اعترافات قاتل سائق المطرية أمام النيابة

بعد ساعات من التحقيق، ومواجهته بالأدلة وشهود العيان، اعترف المتهم بقتل سائق المطرية بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، وأنه يوم الحادث، تصادف أن رآه وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وأنه استغل قيام بعض المارة بالحول بينهما، واستل سلاحا أبيض بحوزته "مطواة" وانهال بها عليه طعنا، وحاول بعض المارة القبض عليه لكنه تمكن من إرهابهم بالسلاح بحوزته، وتمكن من الإفلات منهم، مؤكدا أن السلاح المضبوط والمحرز بمعرفة النيابة هو ذاته المستخدم في الواقعة، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
انتحار

معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
جثة

بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
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