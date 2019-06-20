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1105 أسواق عشوائية فى مصر والقاهرة تحظى بنصيب الأسد

تعانى محافظات مصر من انتشار الأسواق العشوائية، والتى تعد سببا رئيسيا فى انتشار إشغالات الطرق، وعلى الرغم من طرح حلول وتنفيذها فإن المشكلة ما زالت قائمة
تحرير:هالة صقر ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
سوق الموسكى
سوق الموسكى
تحولت أغلب المناطق فى محافظات مصر خلال السنوات الماضية إلى أسواق عشوائية، ومع الوقت تحولت هذه الأسواق إلى غول من الصعب السيطرة عليه فى ظل قوانين غير رادعة، وهو ما ساهم فى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، ليس فقط فى الأماكن الثابتة بل فى وسائل النقل والمواصلات، وكانت الحلول دائما لا تخرج عن نطاق إخلاء المكان فقط دون توفير البديل، أو إخلاء المكان مع توفير بديل أحيانا ما يكون مناسبا ولكنه لا يستوعب الجميع، وأحيانا يجده البائع غير مناسب فيتجه للبحث عن سوق عشوائية جديدة، ومع تفاقم الأزمة وضعها البرلمان على مائدته بحثا عن الحل.
أسواق عشوائية تنتشر الأسواق العشوائية فى مختلف محافظات مصر، بل فى كل المدن، منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك فى وسائل النقل والمواصلات. الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق العشوائيات قال لـ"التحرير"، إن مصر بها 1105 أسواق عشوائية على مستوى المحافظات، وتحظى القاهرة بنصيب الأسد، حيث تضم 134 سوقا
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

الطب 95%..اعرف حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/ 2020 بنظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يندد باستخدام الإعلام مصطلحات تشوه اللاجئين

في اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق اليوم 20 يونيو، دعا الأزهر الشريف وسائل الإعلام العالمية إلى مساندة قضايا اللاجئين، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقها دور كبير في التعريف بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم وخلق رأى عالمي سليم لدعم مواقفهم، منددا باستخدام بعض المصطلحات التي تشوه صورة اللاجئين، كإطلاق مصطلح المهاجر غير الشرعي على اللاجئ. وأكد الأزهر أهمية الدفاع عن قضايا اللاجئين التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، الذين يضطرون فى كل عام لمغادرة بلدانهم بحثًا عن الأمان بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية التي لحقت ببلادهم.
امم-افريقيا‎

رسالة من «الإفتاء» للجماهير قبل بطولة أمم إفريقيا

طالبت دار الإفتاء، المصريين بضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته، المتمثلة فى تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقى لهذا الشعب العظيم، وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها، وأهابت بالمصريين أن يدركوا أن التاريخ شاهد بأن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده فى نحره، فمصر السلام لا تعتدى على أحد بل تمد يديها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم. وينطلق الساعات المقبلة، ماراثون كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر.
حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
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طقس-حر

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، حيث تشير درجات الحرارة المتوقعة إلى انخفاض نسبي على عكس الأيام الماضية، كما تتوقع الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
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الأرصاد تعلن طقس الغد.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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