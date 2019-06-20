1105 أسواق عشوائية فى مصر والقاهرة تحظى بنصيب الأسد

تعانى محافظات مصر من انتشار الأسواق العشوائية، والتى تعد سببا رئيسيا فى انتشار إشغالات الطرق، وعلى الرغم من طرح حلول وتنفيذها فإن المشكلة ما زالت قائمة

تحرير:هالة صقر ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

تحولت أغلب المناطق فى محافظات مصر خلال السنوات الماضية إلى أسواق عشوائية، ومع الوقت تحولت هذه الأسواق إلى غول من الصعب السيطرة عليه فى ظل قوانين غير رادعة، وهو ما ساهم فى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، ليس فقط فى الأماكن الثابتة بل فى وسائل النقل والمواصلات، وكانت الحلول دائما لا تخرج عن نطاق إخلاء المكان فقط دون توفير البديل، أو إخلاء المكان مع توفير بديل أحيانا ما يكون مناسبا ولكنه لا يستوعب الجميع، وأحيانا يجده البائع غير مناسب فيتجه للبحث عن سوق عشوائية جديدة، ومع تفاقم الأزمة وضعها البرلمان على مائدته بحثا عن الحل.

أسواق عشوائية تنتشر الأسواق العشوائية فى مختلف محافظات مصر، بل فى كل المدن، منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك فى وسائل النقل والمواصلات. الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق العشوائيات قال لـ"التحرير"، إن مصر بها 1105 أسواق عشوائية على مستوى المحافظات، وتحظى القاهرة بنصيب الأسد، حيث تضم 134 سوقا

أسواق عشوائية

تنتشر الأسواق العشوائية فى مختلف محافظات مصر، بل فى كل المدن، منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك فى وسائل النقل والمواصلات.

الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق العشوائيات قال لـ"التحرير"، إن مصر بها 1105 أسواق عشوائية على مستوى المحافظات، وتحظى القاهرة بنصيب الأسد، حيث تضم 134 سوقا عشوائية، تليها الجيزة 84 سوقا، وتليها الإسكندرية 83، وسوهاج 72، والمنيا 66، وأسيوط 56، والشرقية 55 سوقا، إلى جانب الأسواق بالمحافظات الأخرى.

وعن خطة إنشاء الأسواق الحضارية، أكد صديق أنه تم وضع خطة للتخلص من الأسواق العشوائية على مدار العشر سنوات القادمة، بحيث تنتهى خطة القضاء على الأسواق العشوائية فى 2030، والخطة تتكلف 44 مليار جنيه.

وأوضح صديق أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 سوقا حضارية، وجار العمل على 28 سوقا، ونخطط لنحو 23 سوقا.

وعن مواصفات الأسواق ومدى صلاحيتها للباعة الجائلين، قال صديق إن الأسواق الحضارية التى يتم تنفيذها لها مواصفات خاصة، فهناك تصنيف زمنى لأن الأسواق تنقسم إلى أسواق يومية وأسواق أسبوعية، وأخرى سنوية، أما التصنيف الآخر فهو تصنيف الاستخدام، فهناك سوق تجارية، وسوق غذائية، وسوق حرفية، وسوق مختلطة، لافتا إلى أن الهدف هو إنشاء أسواق حضارية ناجحة تناسب المواطن الباحث عن السلعة والبائع، وأهم ما يتم مراعاته عند إنشاء الأسواق هو قرب السوق من مكان السوق العشوائية، هذا إلى جانب عوامل الأمان.

وأشار صديق إلى أن العمل جار الآن على 28 سوقا منها 3 أسواق بالوادى الجديد، و5 أسواق بالشرقية، وسوقان بالإسماعيلية، وفى القاهرة جار العمل على سوق التونسي وهو عبارة عن خمسة أسواق، وتم الانتهاء من 3 أسواق فى القاهرة وجار العمل على 6 أسواق، ويتم التخطيط لستة أسواق أخرى.

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حجم تعاملات الأسواق العشوائية

فى عام 2015 كشف تقرير التنمية البشرية الصادر عن وزارة التنمية المحلية، ومعهد التخطيط القومى، التابع لوزراة التخطيط، أن حجم التعاملات فى الاقتصاد غير الرسمى، ما بين 1،2 و1،5 تريليون جنيه، وأن الاقتصاد غير الرسمى يهدر 50% من الضرائب، وأن تقشف المحليات والفساد وراء انتشار الأسواق غير المنظمة، وأن هذه الأسواق توفر 73% من فرص العمل، وأن الباعة الجائلين يستحوذون على 40% منها، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى يضم الأسواق العشوائية، و18 مليون منشأة، بينها 40 ألف مصنع.

وذكر التقرير أن 908 ملايين عامل ينخرطون فى الاقتصاد غير الرسمى، ورغم ذلك فإن هذه الأسواق لا تسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى؛ سوى بنسبة 2% فقط من إجمالى الاقتصاد الرسمى، لعدم اهتمام الحكومة به.

ورجع التقرير ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمى، بسبب انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بعد اندلاع ثورة 25 يناير، لأسباب من بينها غياب الأمن، وانخفاض معدلات الشركات الصغيرة والمتوسطة لأقل من 10%، وكشف أن المهمشين من الطبقة الوسطى والفقيرة هم العاملون فى الأسواق العشوائية، ومنهم الباعة الجائلون وعمال اليومية والفنيون والحرفيون والمرأة، وأن هذه الفئات انضمت إلى الأسواق العشوائية، بعد فقدانها عملها فى السياحة، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وتراجع فرص التوظيف الرسمية فى الوجه البحرى، وانخفاضها بنسب كبيرة فى الصعيد.



وأظهر التقرير أن الأسواق العشوائية تنتشر وسط التجمعات السكنية والشوارع وعلى الأرصفة، وفى المقابر، وحول مواقف سيارات الأجرة، ومحطات المترو، والقطارات، ومعظمها يفتقد خدمات المرافق، والتخلص من مخلفاتها، وتلويثها للبيئة بالطرق التقليدية، مما يعد إهدارا للموارد فى ظل عدم توفير قروض للباعة الجائلين ومعظمهم من محدودى الدخل.



وذكر التقرير أن هناك نحو 1999 سوقا عشوائية فى 230 مدينة بالمحافظات، وأن نسبة الأسواق اليومية منها 73.8% من إجمالى عدد الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة، تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات فى الأسواق العشوائية، بعدد 134 سوقا، بـنسبة 12.2% من إجمالى الأسواق العشوائية، وأن الأسواق الغذائية تمثل منها 58%، تليها الإسكندرية، 83 سوقا؛ منها 21 سوقا تجارية، و42 سوقا غذائيا، و20 مختلطا.

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الأسواق على مائدة البرلمان

وبعد أن فشلت المحليات فى القضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، بدأ البرلمان فى الالتفات إلى الأزمة حيث أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية منذ يومين، أن اللجنة ستفتح ملف الأسواق المحلية بأنواعها سواء رسمية أو عشوائية الأسبوع القادم لما يترتب عليه من ظاهرة مُسيئة خاصة باستمرار تعديات الباعة على الأرصفة والطرق، موضحا أن الأوضاع على الأرض بالشارع المصري تؤكد أن هذا الملف شأنه مثل كثير من الملفات التي رصدتها لجنة الإدارة المحلية منذ الدور الأول للانعقاد وضمتها من ضمن موضوعات تحتاج إلى مواجهة جادة لحلول مؤسسية مستدامة تراعى كل الأوضاع والاعتبارات، مُشيرًا إلى أن المناقشات تتضمن دعوة كل الأطراف التنفيذية والشعبية والبحثية للتوافق حول المطلوب سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ أو التوعية والتثقيف.

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أسواق غير صالحة

اتخذت الحكومة قرارات خاطئة خلال السنوات الماضية بشأن اختيار أماكن الأسواق التى صدر قرار بنقل الباعة الجائلين لها، ومثال على ذلك ما حدث عقب قرار نقل الباعة الجائلين من ميادين وشوارع وسط المدينة منذ أكثر من 5 سنوات إلى سوق الترجمان، وبالفعل نجحت المحافظة في هذه المهمة ولكنها لم تنجح في توفير المكان المناسب الذي يمنع عودة الباعة الجائلين إلى شوارع القاهرة مرة أخرى، حيث وصف الباعة الجائلون سوق الترجمان بالمهجورة وأنها غير صالحة لهم، نظرا لعدم وجود حركة بيع أو شراء، وهو ما دفع محافظة القاهرة لبذل مجهود لجلب المواطنين من خلال عمل معارض تبيع السلع بأسعار مخفضة ولكن الإقبال يستغرق أياما ثم يعود الترجمان لحالة الركوض وهو ما جعل البائعين يهجرون المكان ويتجهون إلى الشارع مرة أخرى.

وحدث ذلك أيضا عند دراسة نقل الباعة الجائلين من منطقتى العتبة والموسكى خلال السنوات الماضية، وذلك عندما بدأت محافظة القاهرة في دراسة نقلهم إلى سوق الخميس بالمطرية، وهو ما رفضه الباعة الجائلون لأن السوق غير مناسبة لهم وليس هناك حركة بيع وشراء وسيكون مصيرهم نفس مصير الباعة الجائلين في الترجمان، فأسواق العتبة والموسكي تاريخية ومن الصعب نقلها حسب ما أكده الباعة الجائلون ومر ما يقرب من خمس سنوات ولم ينتقل الباعة إلى المطرية، كما لم يمنع تطوير كورنيش النيل بمنطقة عبد المنعم رياض والذي عكفت عليه محافظة القاهرة ليظهر بشكل حضاري، من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين بطول الكورنيش.

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