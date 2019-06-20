رياضة

ميسى: أعترف بالفوضى أمام باراجواي ولدينا موقف صعب

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
ميسى
ميسى
طالب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، اللاعبين بالتمسك بالأمل الوحيد في الصعود إلى ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا، في مباراتهم المقبلة أمام قطر عقب التعادل أمام باراجواي، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، فجر اليوم الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا 2019 المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، وقال ميسى في تصريحات عقب اللقاء: «أعترف بالفوضى التي عاشها لاعبو المنتخب وتأخرهم بهدف أمام باراجواي وحصد أول نقطة في دور المجموعات».
وأضاف: «ظهرنا بشكل جيد في بداية المباراة، لكن هدف باراجواي تسبب في بعض الفوضى، وكنا على علم بمدى صعوبة المباراة». وتابع: «لدينا موقف صعب بعد التعادل اليوم، وهناك الكثير من اللاعبين لم يمروا بتلك الموقف من قبل، ولكن علينا أن نرفع رؤسنا سريعًا والتفكير فيما هو قادم». وأكمل: يجب
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رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
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رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
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أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
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قطر وكولومبيا

كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
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الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
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سيميوني: هذا ما يحتاجه ميسي للتتويج مع الأرجنتين

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصي التانجو، لديه رغبة كبيرة في التتويج مع المنتخب بلقب قاري، لكنه يحتاج إلى فريق يساعده. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، الأحد الماضي، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
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بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
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