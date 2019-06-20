ميسى: أعترف بالفوضى أمام باراجواي ولدينا موقف صعب

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

ميسى

طالب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، اللاعبين بالتمسك بالأمل الوحيد في الصعود إلى ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا، في مباراتهم المقبلة أمام قطر عقب التعادل أمام باراجواي، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، فجر اليوم الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا 2019 المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، وقال ميسى في تصريحات عقب اللقاء: «أعترف بالفوضى التي عاشها لاعبو المنتخب وتأخرهم بهدف أمام باراجواي وحصد أول نقطة في دور المجموعات».

وأضاف: «ظهرنا بشكل جيد في بداية المباراة، لكن هدف باراجواي تسبب في بعض الفوضى، وكنا على علم بمدى صعوبة المباراة». وتابع: «لدينا موقف صعب بعد التعادل اليوم، وهناك الكثير من اللاعبين لم يمروا بتلك الموقف من قبل، ولكن علينا أن نرفع رؤسنا سريعًا والتفكير فيما هو قادم». وأكمل: يجب