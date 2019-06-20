رئيس «الفيفا» يحضر حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

انفانتينو

كشف هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، أن السويسري جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، أبلغه أنه سيحضر حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهرة، والمباراة الافتتاحية بين منتخبى مصر وزيمبابوي، حيث يفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء. ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، اليوم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوى في افتتاح البطولة في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أي منتخب من خوض أي تدريبات على الملاعب الرئيسية التي تستضيف مباريات البطولة. وكان المنتخب الوطني قد خاض وديتين استعدادًا لمشواره في بطولة كأس الأمم الأولى كانت أمام منتخب تنزانيا