رياضة

رئيس «الفيفا» يحضر حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
انفانتينو
انفانتينو
كشف هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، أن السويسري جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، أبلغه أنه سيحضر حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهرة، والمباراة الافتتاحية بين منتخبى مصر وزيمبابوي، حيث يفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء. ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، اليوم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوى في افتتاح البطولة في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.
ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أي منتخب من خوض أي تدريبات على الملاعب الرئيسية التي تستضيف مباريات البطولة. وكان المنتخب الوطني قد خاض وديتين استعدادًا لمشواره في بطولة كأس الأمم الأولى كانت أمام منتخب تنزانيا
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احمد-احمد (1)

رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
عيسى حياتو

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
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كأس-الأمم-الأفريقية

مصر ضد زيمبابوي..32 كاميرا تنقل افتتاحية أمم إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، برئاسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه سيتم نقل حفل افتتاح البطولة ومباراة مصر وزيمبابوي غدًا الجمعة بواسطة 32 كاميرا، وأخرى سبايدر، حتى يشعر المشاهد وكأنه داخل ملعب المباراة، حيث من المنتظر أن يفتتح المنتخب الوطني البطولة أمام منتخب زيمبابوي. ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، استعداداته مساء اليوم لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ الكان.
محمد-صلاح (1)

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
منتخب زيمبابوي

استاد السكة الحديد جاهز لاستقبال زيمبابوي

كشفت الشركة المسئولة عن تطوير استاد نادي السكة الحديد عن جاهزية الملعب لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث شهد الاستاد أعمال التطوير في الملعب الرئيسي والفرعي بالإضافة إلى غرفة خلع الملابس وأرضية المعب ورفع كفاءة الإضاءة والري على الملعب الرئيسي، وذلك بعد أن أعلن منتخب زيمبابوي قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت 23 لاعبًا، علمًا بأن الكاف منح الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط.
أجيري (4)

اليوم.. أجيري يعلن القائمة النهائية لكأس الأمم

يستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على القائمة النهائية التي سيخوض بها مباريات كأس الأمم الإفريقية على أن يتم إرسالها اليوم الثلاثاء إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث تنص اللوائح على ذلك بإرسال كل منتخب لقائمته النهائية اليوم، وذلك استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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