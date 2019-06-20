رئيس شعبة الأدوية: مصر تستورد 80% من وسائل منع الحمل

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب تطالب بتصنيع وسائل منع الحمل محليا، بدلا من استيرادها من الخارج، حيث تستورد مصر سنويا نحو مليونى لولب

تحرير:هالة صقر ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

"مولود كل 15 ثانية"، كانت العبارة صادمة لأعضاء لمجلس النواب العام الماضى عقب البيان الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، الذى أكد رتفاع عدد السكان خلال 145 يوما بزيادة 800 ألف نسمة، ليصل إلى 97.8 مليون نسمة بالداخل، وذلك بحسب الساعة السكانية فى نهاية عام 2018، وهو ما دفع النواب للبحث عن حلول للحد من الزيادة أولها الموافقة على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، وقرار رفع الدعم عن الطفل الثالث، ومؤخرا مطالبة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان بتصنيع وسائل منع الحمل فى مصر بدلا من استيرادها.

صيادلة: 80% من موانع الحمل مستوردة الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية قال لـ"التحرير"، إن مصر تستورد 80% من وسائل منع الحمل، وذلك بسبب قلة خطوط إنتاج موانع الحمل فى مصر، ومصر فى حاجة للتوسع فى إنتاج موانع الحمل. وأضاف أن مصر كان بها شركة وطنية كبيرة تقوم بتصنيع وسائل منع الحمل،

صيادلة: 80% من موانع الحمل مستوردة

الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية قال لـ"التحرير"، إن مصر تستورد 80% من وسائل منع الحمل، وذلك بسبب قلة خطوط إنتاج موانع الحمل فى مصر، ومصر فى حاجة للتوسع فى إنتاج موانع الحمل.

وأضاف أن مصر كان بها شركة وطنية كبيرة تقوم بتصنيع وسائل منع الحمل، ولكنها توقفت الفترة الماضية، مؤكدا أن مصانع الهرمون فى مصر قليلة، ومصر تستورد معظم أدوية منع الحمل ذات التقنية الحديثة التى تتميز بأن أعراضها الجانبية أقل، مشيرا إلى أن مصر ليس بها تقنية تصنيع الجيل الجديد من أدوية منع الحمل، وتحتاج إلى صناعة جيل جديد.

وأشار عوف إلى أن الجيل القديم من حبوب منع الحمل الموجود بمصر يتم توزيعه بشكل مدعم من خلال مراكز تنظيم الأسرة، كنوع من الترشيد وحتى لا يستخدمه أصحاب مزارع الدواجن فى تسمينها، وهو من الأدوية التى يتم تعبئتها فى مصر.

وأكد عوف أن هناك بعض الأدوية الإستراتيجية المهمة منها الهرمونات الذكورية والأنثوية وحبوب منع الحمل، بها نقص فى مصر لأنها مستوردة، وهى مرتبطة بالسعر فقد يكون السعر غير مناسب للشركة فترفض التوريد، أو مرتبطة بخطة استيراد.

وأشار عوف إلى أنه من الممكن تصنيع وسائل منع الحمل فى مصر ولكن الأمر يحتاج إلى تكلفة عالية، لذا لابد أن يتم تسجيل أصناف تعود بالفائدة الاستثمارية لتعويض المبلغ.

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الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة سابقا قال لـ"التحرير"، إن مصر تحتاج إلى إرادة قوية لتوجيه صناعات الدواء التوجيه الصحيح، لافتا إلى أنه من الأفضل تصنيع موانع الحمل فى مصر، لأن 80% منها مستوردة، وهناك نقص فى بعض الموانع بالأسواق خلال الفترة الماضية.

وأضاف سعودى أن مصر تعانى من نقص أقراص منع الحمل، وكذلك نقص فى اللولب، لافتا إلى أن مصر تحتاج توفير الأقراص التى تناسب محدودى الدخل أيضا، مشيرا إلى أن المتوفر فى مصر هى الأجيال القديمة من الأقراص ولها آثار جانبية، لذا نحتاج إلى أجيال جديدة من موانع الحمل الأقل فى الآثار الجانبية، موضحا أن العالم كله يتجه إلى تصنيع المواد الدوائية شديدة التعقيد، ولن تتمكن مصر من إنتاجها إلا إذا وضعت خطة دوائية وفتحت مجالات التصنيع مع البحث وتطوير المنظومة الدوائية.

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البرلمان يطالب بالتصنيع المحلى

أكدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية لها أمس، خلال اجتماعها لتقييم الإستراتيجية القومية للسكان 2015/ 2020، على أهمية تصنيع وسائل منع الحمل محليًا.

وتساءل طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن سبب استيراد وسيلة "اللولب" التي تستخدم لمنع الحمل من الخارج في حين يُمكن إنشاء مصنع لإنتاجه محليًا، مشددا على أهمية تقديم خدمة المشورة بشكل قوي داخل الوحدات الصحية المختلفة للسيدات، حول وسيلة منع الحمل المناسبة لها من خلال توقيع الكشف الطبي عليها، لافتا إلى أن "هناك حالات يُفضل فيها للسيدة استخدام اللولب، وحالات أخرى يفضل الحبوب، ومنها ما يتعلق بالحالة الصحية أو العمرية".



وأكدالدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، على أهمية الحاجة إلى التصنيع المحلي لهذه الوسائل، لاسيما أن مصر تستورد سنويًّا نحو مليوني لولب، فيما يتم تصنيع جزء من أقراص منع الحمل داخليًّا والجزء الثاني يتم استيراده، مشيرا إلى أن "التصنيع المحلي لهذه الوسائل مهم، ولا يضعنا تحت رحمة التغيرات في الدولار".

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فاتورة استيراد موانع الحمل

منذ ما يقرب من عام ونصف وعقب تحرير سعر الصرف أعلنت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة فى ذلك الوقت، أن فاتورة استيراد وسائل منع الحمل تُقدر بنحو 250 مليون جنيه، مشيرة إلى ارتفاع قيمة هذه الوسائل بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت تبلغ 130 مليون جنيه.

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وأكدت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة أن جميع وسائل تنظيم الأسرة مستوردة من الخارج، باستثناء 3 ملايين شريط حبوب منع حمل من شركة أكديما، وأن وسائل تنظيم الحمل المتبعة في مصر والمصرح بها من منظمة الصحة العالمية هي: الوسيلة الموضوعية -الحقن الشهرية- اللولب النحاسي- كبسولة تحت الجلد- حقن تحت الجلد- حبوب للمرضعة وغير المرضعة- الواقي الذكري.

وأضافت عبدالمجيد أن القطاع الحكومي يستحوذ على 60% من توفير تلك الوسائل للجمهور، و20% للقطاع الخاص، فيما توفر الصيدليات الخاصة نحو 20%، مشيرة إلى إن المخزون الإستراتيجي لوسائل منع الحمل يكفي عاما كاملا، نافية ما تردد عن نقص هذه الوسائل في الوحدات الصحية.

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