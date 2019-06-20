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رئيس شعبة الأدوية: مصر تستورد 80% من وسائل منع الحمل

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب تطالب بتصنيع وسائل منع الحمل محليا، بدلا من استيرادها من الخارج، حيث تستورد مصر سنويا نحو مليونى لولب
تحرير:هالة صقر ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل
"مولود كل 15 ثانية"، كانت العبارة صادمة لأعضاء لمجلس النواب العام الماضى عقب البيان الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، الذى أكد رتفاع عدد السكان خلال 145 يوما بزيادة 800 ألف نسمة، ليصل إلى 97.8 مليون نسمة بالداخل، وذلك بحسب الساعة السكانية فى نهاية عام 2018، وهو ما دفع النواب للبحث عن حلول للحد من الزيادة أولها الموافقة على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، وقرار رفع الدعم عن الطفل الثالث، ومؤخرا مطالبة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان بتصنيع وسائل منع الحمل فى مصر بدلا من استيرادها.
صيادلة: 80% من موانع الحمل مستوردة الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية قال لـ"التحرير"، إن مصر تستورد 80% من وسائل منع الحمل، وذلك بسبب قلة خطوط إنتاج موانع الحمل فى مصر، ومصر فى حاجة للتوسع فى إنتاج موانع الحمل. وأضاف أن مصر كان بها شركة وطنية كبيرة تقوم بتصنيع وسائل منع الحمل،
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الرئيس-السيسي (3)

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية.
دونالد-ترامب (2)

ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.
توت-عنخ-آمون

بيان بريطاني عن عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون

أعلنت السفارة البريطانية في مصر، تواصلها الوثيق بالسفارة المصرية في لندن ومعرض كريستيز بشأن المزاد المقبل لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى في بريطانيا . وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الخميس، إن بريطانيا تُدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته، كما أن لديها تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية. وتابع البيان، أن "كريستيز" على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها عن البيع".
لاجئين (3)

اليوم العالمي للاجئين.. العالم يغض الطرف ومصر تحتضن

في ظل أوضاع تجاوزت مفهوم الكارثية، ومعاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، تحل ذكرى يوم اللاجئين، بينما الملايين عالقون على الحدود في مختلف دول العالم ينتظرون انفراجه لا تأتي. وتجاوز عدد اللاجئين 70 مليون وفقا لما سجلته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهوا لرقم الأكبر على مدار 70 عاما. ولا تزال مصر تمثل ملاذًا أمنًا للاجئين، وبخاصة العرب، إذ تحضتن مصر 221 ألفا و675 لاجئا من بلدان عديدة تتقدمها سوريا، تليها السودان وإثيوبيا وإريتريا واليمن.
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وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
التبرع-بالدم (7)

10 أسباب وراء التخوف من التبرع بالدم في الشارع

نداءات يومية يطلقها عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، يطالبون من خلالها الجميع بالتوجه إلى إحدى المستشفيات للتبرع بالدم وإنقاذ إنسان مريض من الموت، وبالفعل تحظى مثل هذه النداءات بمصداقية؛ لأنها تدعو الجميع للذهاب إلى مريض معين فى المستشفى مع وضع بياناته وطريقة الوصول إليه للتبرع بالدم، ولكن على النقيض تماما يعزف غالبية المواطنين عن الاستجابة لطلب سيارات الإسعاف المتجولة بالشارع للتبرع بالدم، بل ويشعرون بحالة من الفزع مع إلحاح أحد المسئولين عن السيارة عليهم للتبرع بالدم، ولكن الرفض ليس رفضا لمساعدة المرضى وإنما رفضا للتبرع بسيارة الإسعاف.
سرطان-الثدي

خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
مصنع-ادوية

يُطيح بإدارات.. نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء (صور)

حصلت "التحرير" على نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء، والذي تناقش مواده فى الوقت الحالي بمجلس النواب تمهيدا لتطبيقه، خلال الفترة المقبلة. وجاء في مسودة المشروع، التى احتوت على 34 مادة موضوعية، تشكيل المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للرقابة الدوائية، على أن تحل الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكافة الجهات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.
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