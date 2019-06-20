سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد ضرب إيران طائرته.. «موقع السقوط» يحدد قرار ترامب

من المنتظر أن يحمل سقوط طائرة أمريكية بواسطة صاروخ إيراني صباح اليوم الخميس، العديد من التوابع التي قد تهدد استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
تحرير:محمود نبيل ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
طائرة درون أمريكية
طائرة درون أمريكية
تسير وتيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بوتيرة تصاعدية تنذر بمزيد من التوترات التي قد تؤثر بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما حال حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء إسقاط إيران لطائرة تجسس بدون طيار تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون احتكاك عسكري مباشر بين الجانبين، منذ أن أعادت واشنطن نشر قواتها في منطقة الخليج خلال الشهر الماضي، الأمر الذي بدوره قد يكون له توابع مختلفة على المستوى السياسي والعسكري.
وحسب رواية وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، فإن البداية كانت عندما أعلنت إيران أنها أسقطت طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في مجالها الجوي، كما نقلت وسائل الإعلام التابعة لها عن علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله "سندافع عن المجال الجوي الإيراني والحدود البحرية بكل قوتنا..
اقرأ المزيد
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

تحذير وتهديد إيراني بعد إسقاط طائرة تجسس أمريكية

رد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة، واعتبروا أنها رسالة واضحة للولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانه الواقعة قرب مضيق هرمز، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، إن "طهران سترد بقوة على أي عدوان، وحدودها خط أحمر، مضيفًا: "طهران لا تسعى لحرب مع أي دولة لكنها على استعداد للدفاع عن نفسها". وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من الخميس، إسقاط طائرة "تجسس" أمريكية دون طيار في إقليم هرمزجان المطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد.
طائرة-بدون-طيار-أمريكية

مسؤول أمريكي يعترف: إيران أسقطت طائرة أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن صاروخ أرض جو إيراني، تسبب في إسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، ومن إنتاج شركة "نورثروب جرومان" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة، وحقيقة الادعاءات الإيرانية بأنها كانت في المجال الجوي الإيراني.
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران بشأن إسقاط طائرة له

نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق إيران، مؤكدا أنه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن أوربان قوله إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية. يأتى ذلك بعدما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.
مارك-إسبر

مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير نشر يوم الجمعة الماضي، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من عشرين رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته".
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: واشنطن تدعو طهران للحوار دون شروط

تصدر تبديل قطر موقفها من بيانات قمم مكة عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، واستعرضت الصحف أيضا الاشتباكات التي شهدها المسجد الأقصي، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الحياة" أن قطر أعلنت تحفظها على بياني القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والمنعقدة في مكة المكرمة الخميس الماضي. وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين لكون "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".
تيريزا-ماي (7)

هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
دونالد ترامب

أوروبا ضحية الصدام بين ترامب وإيران

لا شك أن الصدام السياسي بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي، الذي قد يتحول إلى مواجهة عسكرية في المستقبل القريب، قد يكون له توابعه وانعكاساته الخاصة على العديد من الأطراف المعنية بالأزمة، وبالأخص الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون لطالما حلموا بقدر أكبر من الاستقلالية السياسية، إلا أنهم يصدمون مع كل أزمة كبيرة بضرورة الاختيار بين السير على نهج البيت الأبيض أو خسارة حليفها الرئيسي وشريكها الأساسي في تكوين حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حائط أوروبا الدفاعي الأول.
عادل الجبير

شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org