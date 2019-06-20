بعد ضرب إيران طائرته.. «موقع السقوط» يحدد قرار ترامب

من المنتظر أن يحمل سقوط طائرة أمريكية بواسطة صاروخ إيراني صباح اليوم الخميس، العديد من التوابع التي قد تهدد استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
تسير وتيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بوتيرة تصاعدية تنذر بمزيد من التوترات التي قد تؤثر بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما حال حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء إسقاط إيران لطائرة تجسس بدون طيار تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون احتكاك عسكري مباشر بين الجانبين، منذ أن أعادت واشنطن نشر قواتها في منطقة الخليج خلال الشهر الماضي، الأمر الذي بدوره قد يكون له توابع مختلفة على المستوى السياسي والعسكري.
وحسب رواية وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، فإن البداية كانت عندما أعلنت إيران أنها أسقطت طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في مجالها الجوي، كما نقلت وسائل الإعلام التابعة لها عن علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله "سندافع عن المجال الجوي الإيراني والحدود البحرية بكل قوتنا..
وحسب رواية وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، فإن البداية كانت عندما أعلنت إيران أنها أسقطت طائرة تجسس أمريكية بدون طيار في مجالها الجوي، كما نقلت وسائل الإعلام التابعة لها عن علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله "سندافع عن المجال الجوي الإيراني والحدود البحرية بكل قوتنا.. لا يهمنا الطائرات التي تعبر مجالنا الجوي".
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وعندما سئل عن الأمر، رفض بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، التعليق عما إذا كانت طائرة أمريكية بدون طيار قد أسقطت، فيما أكدت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتيد برس: "لم تكن هناك طائرة بدون طيار فوق الأراضي الإيرانية".
ونقلًا عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته، قام مراسل شبكة فوكس نيوز، لوكاس توملينسون، بتأكيد المعلومة عبر حسابه على تويتر، حيث أشار إلى أن طائرة أمريكية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع عال أسقطت بصاروخ أرض - أرض إيراني فوق مضيق هرمز في المجال الجوي الدولي.
وبعد ساعات من الحادث، قال مسؤولون أمريكيون إن طائرة تابعة للقوات الموجودة بمضيق هرمز قد تم إسقاطها بصاروخ إيراني أثناء وجودها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.
واختلفت الرواية الأمريكية عن تلك التي أعلنتها إيران حول موقع سقوط الطائرة، وما إذا كانت قد دخلت المجال الجوي الإيراني أم كانت في المساحات الدولية.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وفي أعقاب الاعتراف الأمريكي بسقوط الطائرة، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أنه أسقط الطائرة بدون طيار في الأجواء الإيرانية بالقرب من كومبارك بمقاطعة هرمزجان الجنوبية.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الحادث كان بمثابة "رسالة واضحة إلى أمريكا"، بما يشير إلى أن طهران ستكون في الموعد المناسب للرد على أي نشاط أمريكي.
وبشأن الآثار المترتبة على الهجوم الأخير، فإن هناك مخاوف عميقة من جانب الخبراء من رد الفعل الأمريكي، والذي قد يتحول إلى صراع عسكري كامل ومباشر في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما وأن واشنطن لا تزال تصر على أن الطائرة لم تتجاوز المجال الجوي الإيراني.
وتوقعت بلومبرج أن يكون النقاش الرئيسي في المستقبل القريب حول المدى والارتفاع الذي طارت عليه الدرون الأمريكي قبل إسقاطها، وما إذا كانت قد تجاوزت بشكل فعلي الأجواء الإيرانية ما استدعى لتعامل الحرس الثوري معها من عدمه.
إيران تتحدى أمريكا: لدينا أساليب جديدة لبيع النفط
وعلى المستوى الرسمي، من المتوقع أن يتلقى الرئيس الأمريكي تقريرًا مفصلًا عن واقعة سقوط الطائرة الأمريكية، ومن ثم البدء في دراسة الموقف الحالي وكيف يكون الرد بشكل رئيسي من جانب واشنطن على إيران، خاصة وأن الولايات المتحدة تملك فعليًا تواجدًا عسكريًا قويًا في المنطقة، تم تدعيمه على مدى الشهر الماضي بعدد كبير من الأفراد والوحدات البحرية والجوية ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة.