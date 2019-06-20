مقتل شخص وإصابة 20 شخصًا في انفجار شرق أفغانستان
تحرير:أ.ش.أ
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
أفغانستان
لقي شخص مصرعه، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين؛ إثر انفجار وقع بمدينة جلال آباد في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.
وأكد مسئولون محليون بحسب ما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، أن الانفجار نفذ بواسطة قنبلة مغناطيسية كان قد تم زرعها في سيارة من طراز "تويوتا هاي لوكس"؛ ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو الجهة التي تقف خلفه حتى الآن.
وفي مايو الماضي، قُتل 4 مدنيين على الأقل، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح؛ إثر قيام القوات الباكستانية بقصف الجانب الأفغاني من خط ديورند الحدودي.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن عادل حيدر المتحدث باسم حاكم إقليم خوست قوله إن القوات الباكستانية استهدفت عدة قرى في مقاطعة "سبرة" بالإقليم، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.وقُتل وأصيب 18 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 قادة بارزين في الحركة خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن عادل حيدر المتحدث باسم حاكم إقليم خوست قوله إن القوات الباكستانية استهدفت عدة قرى في مقاطعة "سبرة" بالإقليم، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وقُتل وأصيب 18 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 قادة بارزين في الحركة خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في إقليم (فارياب) بشمال أفغانستان.
وقال فيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن ما لايقل عن 11 مسلحا قتلوا، فيما أصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق دولاباد وخواجا سبوزبوز وقيصر.
وكان ما يقل عن 40 من مقاتلي طالبان قد قتلوا في 15 أبريل وأصيب 12 آخرون، في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في ولاية قندوز الشمالية.