إرهاب

مقتل شخص وإصابة 20 شخصًا في انفجار شرق أفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
أفغانستان
أفغانستان
لقي شخص مصرعه، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين؛ إثر انفجار وقع بمدينة جلال آباد في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وأكد مسئولون محليون بحسب ما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، أن الانفجار نفذ بواسطة قنبلة مغناطيسية كان قد تم زرعها في سيارة من طراز "تويوتا هاي لوكس"؛ ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو الجهة التي تقف خلفه حتى الآن. وفي مايو الماضي، قُتل 4 مدنيين على الأقل، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح؛ إثر قيام القوات الباكستانية بقصف الجانب الأفغاني من خط ديورند الحدودي.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن عادل حيدر المتحدث باسم حاكم إقليم خوست قوله إن القوات الباكستانية استهدفت عدة قرى في مقاطعة "سبرة" بالإقليم، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. وقُتل وأصيب 18 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 قادة بارزين في الحركة خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية
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6 أسباب تدفع الإرهابيين لاستهداف الأكمنة الثابتة

استهداف الأكمنة الثابتة في المناطق الحدودية وداخليا في مصر بات قصة معروفة وتتكرر بصورة مستمرة، والسيطرة عليها أمر في غاية الصعوبة، لا سيما أن تلك الهجمات يسبقها رصد ومراقبة للأكمنة من قِبَل الإرهابيين، وتعتمد على عنصر المفاجأة الذي ينتفي معه القدرة على المواجهة والتصرف، ورغم الردود القوية والصفعات التي تسددها قوات الأمن المصرية للعناصر الإرهابية ردا على الاستهداف المتكرر، تستمر الهجمات على نقاط التفتيش والأكمنة، وتُستَهدَف بصورة أكبر من أي مواقع أخرى، لذلك؛ تستعرض "التحرير" الأسباب التي تدفع الإرهابيين لتكرار الهجوم على الأكمنة.
تفجيرات-سريلانكا (1)

الإنتربول: توقيف مشتبه به رئيسي في تفجيرات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الجمعة، عن توقيف مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا الدامية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. فيما قال مصدر بالإنتربول، إن المشتبه به يدعى أحمد ملهان حياتو محمد، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو سريلانكي الجنسية، وكان يهرب في بلد شرق أوسطي، ومعه 4 آخرين، رافضا الإفصاح عن هوية البلد، ولكنه تم إلقاء القبض عليه، بعدما كانت قد وضعته ضمن "الإشعار الأحمر" لأهمية وخطورة القبض عليه، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
حزب-التحرير

التحرير الإسلامي.. حزب محظور يسعى لإقامة دولة الخلافة

حزب التحرير الإسلامي يعد من أبرز تيارات الإسلام السياسي الداعية إلى عودة نظام الخلافة، ويتبع نهجًا انقلابيا، أي أنه لا يريد إصلاح الأنظمة الحاكمة القائمة، لكنه يسعى لإحداث التغيير -من وجهة نظره- وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وحظر الحزب في العديد من الدول العربية والأجنبية ودول أوروبا الشرقية وآسيا. ويُطارَد أعضاؤه في العديد من الدول، كان آخرها روسيا، حيث داهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مجموعة من أعضاء الحزب المحظور في روسيا، في شبه جزيرة القرم، وهذه ليست المرة الأولى، إذ اعتقل الأمن الروسي 20 عضوًا من الحزب في مارس الماضي.
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مقر فروع داعش.. «جهاد أبو طبل» أخطر بؤر الإرهاب بمصر

أضحت كمائن الجيش والشرطة، خصوصًا الكمائن الثابتة، مُستهدَفًا للإرهابيين في شمال سيناء، خصوصا خلال الأعياد والمناسبات، وكان آخر هذه الهجمات الاعتداء على كمين 14 بمدينة العريش، وبعد كل عملية إرهابية يفر المسلحون إلى مخابئهم وجحورهم التي اتخذوها أماكن للتدريب والإيواء، ويقول شهود عيان بالعريش بجانب صفحات الأخبار التابعة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإرهابيين فروا إلى منطقتي "المسمى" و"جهاد أبو طبل"، اللتين تعدان من أخطر البؤر الإرهابية التي تداهمها القوات المسلحة منذ أكثر من أربع سنوات.
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داعش

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
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