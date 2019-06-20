السناجب والمبتلعون في الحرب.. ألقاب منتخبات كان 2019

بعض الألقاب لا تحتاج للتفكير في شرح أصولها، فهي إما انعكاس للألوان التي ترتديها المنتخبات أو كانت رمزا وطنيا للبلاد ومصدرا للفخر بسبب الإرث الحضاري والثقافي

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

كأس أمم إفريقيا

أصبح إطلاق الألقاب الممتلئة بالطرائف والغرائب، على المنتخبات منذ مشاركاتها الأولى في البطولات العالمية الكبرى، جزءًا لا يتجزأ من متعة وجنون كرة القدم، فظاهرة الأسماء المستعارة أصبحت أكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، والتي يولد بعضِ منها بسبب عامل تاريخي، أو عامل جغرافي أو عامل شعبي، وبعضها تم إطلاقه لأسباب ترفيهية، فعلى سبيل المثال حينما تقول «الفراعنة» يتبادر إلى الأذهان منتخب مصر، الحال نفسه مع «نسور قرطاج» للمنتخب التونسي، واليوم سنلقي الضوء على أشهر ألقاب منتخبات كأس الأمم الإفريقية.

منتخبات المجموعة الأولى البداية مع منتخب مصر، الذي يستضيف البطولة، وهو يحمل لقب «الفراعنة»، نسبة إلى المصريين القدماء، خاصة الأسرة الفرعونية، التي حقق ملوكها الكثير من الإنجازات منها بناء الأهرامات التي تعد من عجائب الدنيا، أما منتخب الكونغو الديمقراطية فيُعرف بالشياطين الحمر، وهو اسم مألوف