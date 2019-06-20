السناجب والمبتلعون في الحرب.. ألقاب منتخبات كان 2019

بعض الألقاب لا تحتاج للتفكير في شرح أصولها، فهي إما انعكاس للألوان التي ترتديها المنتخبات أو كانت رمزا وطنيا للبلاد ومصدرا للفخر بسبب الإرث الحضاري والثقافي
أصبح إطلاق الألقاب الممتلئة بالطرائف والغرائب، على المنتخبات منذ مشاركاتها الأولى في البطولات العالمية الكبرى، جزءًا لا يتجزأ من متعة وجنون كرة القدم، فظاهرة الأسماء المستعارة أصبحت أكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، والتي يولد بعضِ منها بسبب عامل تاريخي، أو عامل جغرافي أو عامل شعبي، وبعضها تم إطلاقه لأسباب ترفيهية، فعلى سبيل المثال حينما تقول «الفراعنة» يتبادر إلى الأذهان منتخب مصر، الحال نفسه مع «نسور قرطاج» للمنتخب التونسي، واليوم سنلقي الضوء على أشهر ألقاب منتخبات كأس الأمم الإفريقية.
منتخبات المجموعة الأولى
البداية مع منتخب مصر، الذي يستضيف البطولة، وهو يحمل لقب «الفراعنة»، نسبة إلى المصريين القدماء، خاصة الأسرة الفرعونية، التي حقق ملوكها الكثير من الإنجازات منها بناء الأهرامات التي تعد من عجائب الدنيا، أما منتخب الكونغو الديمقراطية فيُعرف بالشياطين الحمر، وهو اسم مألوف
منتخبات المجموعة الأولى
البداية مع منتخب مصر، الذي يستضيف البطولة، وهو يحمل لقب «الفراعنة»، نسبة إلى المصريين القدماء، خاصة الأسرة الفرعونية، التي حقق ملوكها الكثير من الإنجازات منها بناء الأهرامات التي تعد من عجائب الدنيا، أما منتخب الكونغو الديمقراطية فيُعرف بالشياطين الحمر، وهو اسم مألوف لدى الجماهير المصرية وبالأخص جماهير الأهلي التي تطلقه على فريقها، كما يطلق على منتخب الكونغو أيضًا «الفهود».
وفي نفس المجموعة يلعب المنتخب الأوغندي، والذي يعرف باسم «الأوناش» أو «الرافعات»، وهناك أكثر من تفسير للاسم، فالرافعات تتسم بالقوة، بينما يفسر البعض اللقب بطيور الكركي التي تسمي بنفس اللقب باللغة الإنجليزية، وهي طيور مميزة لأوغندا.. لكن يبقى لقب الرافعات أو الأوناش الأبرز، ومنتخب زيمبابوي في نفس المجموعة يُلقب بـ«المحاربون».
- منتخبات المجموعة الثانية
يقع منتخب نيجيريا، في المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، ويلقب بـ«النسور الخضر»، وهو اللقب الذي يطلق على المنتخب النيجيري، نسبة إلى شعار بلدهم، ومن ثم ارتدوا الطقم الأخضر الداكن الذي اشتهروا به، كما فضلوا إطلاق لقب النسور على أنفسهم نظرًا لسرعاتهم العالية.
وفي نفس المجموعة يقع منتخب غينيا، والذي يعرف بلقب ديورتوس وهو حيوان يشبه الضبع، في حين يُلقب منتخب مدغشقر بالـ«زيبو» وهو نوع من الحيوانات يشبه الجاموس، أما منتخب بوروندي الذي تأهل لأول مرة لكأس الأمم الإفريقية، فيحمل لقبا غريبا وهو «المبتلعون في الحرب».
- منتخبات المجموعة الثالثة
يوجد على رأس المجموعة الثالثة في كان 2019، منتخب السنغال، الذي يشتهر باسم الأسود، واختار لقب (أسود التيرانجا) لتفرقته عن منتخبات إفريقية أخرى تحمل اسم الأسود، وتيرانجا كلمة تعني في لغة قبائل (وولوف) التي تقطن السنغال وزامبيا وموريتانيا حسن الضيافة، وفي نفس المجموعة يوجد منتخب الجزائر، الذي يعرف باسم «محاربو الصحراء».
أما منتخب كينيا فيُطلق عليه «نجوم هارامبي»، وبالنسبة لمنتخب تنزانيا فيُلقب بـ«منتخب نجوم الطوائف».
- منتخبات المجموعة الرابعة
يتصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا، ويلقب بـ«أسود الأطلسي»، ويعود إلى امتداد جبال الأطلس في المغرب، فضلًا عن قرب المحيط الأطلسي، وامتداد هذا المحيط على مساحة كبيرة من المملكة المغربية، أما منتخب كوت ديفوار، فيُشتهر بمنتخب الأفيال، في حين يُلقب منتخب جنوب إفريقيا، بـ«أولاد البافانا بافانا»، ويلقب منتخب ناميبيا بـ«المحاربون الشجعان».
- منتخبات المجموعة الخامسة
يلعب منتخب تونس، في المجموعة الخامسة من بطولة الكان، ولُقب منتخب تونس نفسه بنسور قرطاج، نظرًا لأن قرطاج هي مهد الحضارة التونسية وعاصمة الدولة القديمة في العصر الفينيقي، وحينما بحث المنتخب التونسي عن اسم شهرة له اختار لقب النسور نسبة للقوة والسرعة، ونسبها لمهد الحضارة.
وفي نفس المجموعة يلعب المنتخب المالي، والذي يُسمى بالنسور أسوةً بالمنتخب النيجيري، في حين يلقب منتخب موريتانيا، الذي يسجل حضوره للمرة الأولى في البطولة يُطلق عليه «المرابطون»، أما منتخب أنجولا فيُطلق عليه «منتخب الغزلان السوداء».
- منتخبات المجموعة السادسة
يتصدر المجموعة السادسة من البطولة منتخب الكاميرون (حامل اللقب) وهو يُلقب بالأسود غير المروضة، أما منتخب غانا فيُطلق عليه منتخب النجوم السوداء، ويُلقب أيضًا بـ«برازيل القارة السمراء»، وأخيرًا منتخب بنين، فيُلقب بمنتخب «السناجب».