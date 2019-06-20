جريمة

تفاصيل سرقة شقة فيفي عبده بمصر القديمة

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
فيفي عبده
فيفي عبده
عاين فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، شقة الفنانة فيفي عبده، على غرار بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر القديمة، باختفاء مشغولات ذهبية من شقة الراقصة الاستعراضية، وبحسب البلاغ فإن الشقة الكائنة بشارع الشيشيني بدائرة القسم، تم الاستيلاء منها على مبالغ مالية وكمية من المصوغات الذهبية الخاصة بالنجمة، واتهمت "فيفي" خادمتها بأنها وراء ارتكاب الواقعة، وأنها لاذت بالفرار عقب ذلك.. من جانبه كلف اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضباط القسم بسرعة حل لغز الواقعة.
بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم مصر القديمة يفيد تقديم الفنانة فيفي عبده بلاغا يفيد باكتشافها اختفاء مشغولات ذهبية من شقتها، الكائنة بدائرة القسم. وبحسب ماجاء في البلاغ فإن الشقة كائنة بشارع الشيشيني بدائرة القسم، وأفادت مقدمة البلاغ
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استاد-القاهرة‎ (1)

كاميرات بالمدرجات والشغب ممنوع.. رسائل الداخلية للجماهير

أعلنت وزارة الداخلية المعايير والضوابط المنظمة لدخول مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، وأضافت أنه تقرر فتح أبواب الاستاد في الواحدة ظهرا على أن يتم إغلاق الأبواب في السادسة والنصف مساء، كما أكدت الداخلية أنها لن تسمح بدخول المباريات إلا لحاملي التذاكر والبطاقات للمشجعين، منوهة بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة بالمدرجات لرصد حالات الشغب أو الاحتكاك. محذرة من الخروج على القانون والإخلال بالأمن داخل المدرجات، لافتة إلى أنه سيتم مواجهة ذلك بكل الحسم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بلاغ يتهم وزير التعليم وآخرين بسرقة فكرة «التابلت»

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، يتهمهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤن الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة، حسب بلاغه.
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لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 26 من يونيو الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، يحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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الإفراج عن 504 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لـ 504 سجناء، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (269/2019) لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
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ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة في حملة بمصر القديمة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة البيطرية بمصر القديمة، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على المطاعم والمخازن بالمنطقة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق التجارية، والتحقق من البيع بالأسعار التموينية المقررة وفقا للوائح والقانون. وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية غش تجاري، وكذا ضبط 130 كيلو مصنعات لحوم فاسدة، والقبض على اثنين من أصحاب ثلاجات حفظ المواد الغذائية، لعدم استخراجهما شهادات صحية بعد التنبيه عليهما أكثر من مرة، وتولت النيابة التحقيق في كل واقعة على حدة، وطلبت تحريات المباحث.
بنزين سوق سوداء

ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.
سرقة-خزنة-فلوس

«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".
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