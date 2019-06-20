تفاصيل سرقة شقة فيفي عبده بمصر القديمة

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

فيفي عبده

عاين فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، شقة الفنانة فيفي عبده، على غرار بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر القديمة، باختفاء مشغولات ذهبية من شقة الراقصة الاستعراضية، وبحسب البلاغ فإن الشقة الكائنة بشارع الشيشيني بدائرة القسم، تم الاستيلاء منها على مبالغ مالية وكمية من المصوغات الذهبية الخاصة بالنجمة، واتهمت "فيفي" خادمتها بأنها وراء ارتكاب الواقعة، وأنها لاذت بالفرار عقب ذلك.. من جانبه كلف اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضباط القسم بسرعة حل لغز الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم مصر القديمة يفيد تقديم الفنانة فيفي عبده بلاغا يفيد باكتشافها اختفاء مشغولات ذهبية من شقتها، الكائنة بدائرة القسم. وبحسب ماجاء في البلاغ فإن الشقة كائنة بشارع الشيشيني بدائرة القسم، وأفادت مقدمة البلاغ