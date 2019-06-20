عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

عبد الله السعيد

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وواصل السعيد: "لكن الأمر ليس سهلا لوجود منتخبات قوية مثل تونس والجزائر والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون وغيرها، ولكننا تعاهدنا على تحقيق اللقب من أجل إسعاد جماهير مصر". منافسات كأس الأمم 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في

وواصل السعيد: "لكن الأمر ليس سهلا لوجود منتخبات قوية مثل تونس والجزائر والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون وغيرها، ولكننا تعاهدنا على تحقيق اللقب من أجل إسعاد جماهير مصر".



منافسات كأس الأمم 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات.



وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.



ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، غدًا الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

