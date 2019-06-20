تسببوا في وفاة 4 عمال.. حبس 4 من تجار الآثار ببنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشغل للثالث والرابع، وحبس الأول والثاني 5 سنوات، وتغريمهم جميعًا نصف مليون جنيه لكل منهم، حيث تسببوا فى وفاة 4 آخرين، بشبين القناطر، وذلك حينما استقدموهم للحفر والتنقيب عن الآثار، مما تسبب فى إصابتهم التى أودت بحياتهم، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوي، والمستشار خالد على ابراهيم، ووكيل النيابة المستشار مصطفى سمير توفيق، وأمانة سر محمد فرحات.

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغا من بعض الأهالى بقيام مجموعة بالحفر للتنقيب عن الآثار. وبانتقال العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، تبين أن "س. ع"، "ه.ع"، "ا.ع"، "م.ع"، تسببوا في وفاة 4 آخرين، حينما استقدموهم للحفر