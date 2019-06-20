مصر ضد زيمبابوي..32 كاميرا تنقل افتتاحية أمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

كأس الأمم الإفريقية

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، برئاسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه سيتم نقل حفل افتتاح البطولة ومباراة مصر وزيمبابوي غدًا الجمعة بواسطة 32 كاميرا، وأخرى سبايدر، حتى يشعر المشاهد وكأنه داخل ملعب المباراة، حيث من المنتظر أن يفتتح المنتخب الوطني البطولة أمام منتخب زيمبابوي. ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، استعداداته مساء اليوم لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ الكان.

ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أي منتخب من خوض أي تدريبات على الملاعب الرئيسية التي تستضيف مباريات البطولة. وكانت قرعة البطولة التي أُقيمت في منطقة سفح الأهرامات قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني على رأس المنتخب