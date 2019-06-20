صفقة دورتموند تتصدر عناوين الصحف الألمانية

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

بوروسيا دورتموند

سيطرت صفقة انتقال المدافع الألماني المخضرم ماتس هوميلز، من صفوف فريق بايرن ميونخ إلى بروسيا دورتموند، على صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، حيث أبرزت صحيفة "بيلد" على صدر غلافها انتقال هوميلز إلى دورتموند، بصفقة بلغت 38 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية. أما صحيفة «Westfalenpost» فجاءت بعنوان «العائد»، في إشارة لعودة صاحب الـ30 عامًا إلى دورتموند بعد 3 سنوات على رحيله في الوقت الذي خرجت فيه صحيفة «Kolner stadt-Anzeiger» بعنوان "عودة هوميلز المذهلة إلى دورتموند"، مشيرة إلى نجاح دورتموند في تعزيز خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل.

وحمل غلاف صحيفة «كيكر» عنوان "البُعد الجديد"، مشيرة إلى سباق العملاقين بايرن ودورتموند لتعزيز قوى الفريقين في سوق الانتقالات، بإنفاق الملايين وضم أسماء كبيرة. وأعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، أمس الأربعاء، تعاقده مع المدافع ماتس هوملز، من صفوف بايرن ميونخ، حيث نشر نادي بروسيا دورتموند