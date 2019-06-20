رياضة

صفقة دورتموند تتصدر عناوين الصحف الألمانية

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
سيطرت صفقة انتقال المدافع الألماني المخضرم ماتس هوميلز، من صفوف فريق بايرن ميونخ إلى بروسيا دورتموند، على صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، حيث أبرزت صحيفة "بيلد" على صدر غلافها انتقال هوميلز إلى دورتموند، بصفقة بلغت 38 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية. أما صحيفة «Westfalenpost» فجاءت بعنوان «العائد»، في إشارة لعودة صاحب الـ30 عامًا إلى دورتموند بعد 3 سنوات على رحيله في الوقت الذي خرجت فيه صحيفة «Kolner stadt-Anzeiger» بعنوان "عودة هوميلز المذهلة إلى دورتموند"، مشيرة إلى نجاح دورتموند في تعزيز خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل.
وحمل غلاف صحيفة «كيكر» عنوان "البُعد الجديد"، مشيرة إلى سباق العملاقين بايرن ودورتموند لتعزيز قوى الفريقين في سوق الانتقالات، بإنفاق الملايين وضم أسماء كبيرة. وأعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، أمس الأربعاء، تعاقده مع المدافع ماتس هوملز، من صفوف بايرن ميونخ، حيث نشر نادي بروسيا دورتموند
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احمد-احمد (1)

رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
عيسى حياتو

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
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بوروسيا دورتموند (1)

دورتموند يعلن عودة ماتس هوملز من بايرن ميونيخ

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع ماتس هوملز، من صفوف بايرن ميونيخ، حيث نشر نادي بروسيا دورتموند بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر» أكد فيه عودة ماتس هوملز إلى صفوفه من جديد. وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية قد كشفت تفاصيل صفقة عودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند مجددا، فذكرت "بيلد" الألمانية أن المدافع الألماني وقع على عقد مدته 3 سنوات مع فريق ملعب سيجنال أدونا بارك.
خاميس-رودريجيز (1)

خاميس يرحل عن بايرن.. والملكي يبحث عن إعارته لنابولي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولى الكولومبي خاميس رودرجيز، لاعب بايرن ميونخ الحالى وريال مدريد السابق، قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل من بوابة فريق نابولي، ويشارك صاحب الـ27 عاما الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل، ووفقًا لشبكة "espn" النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، حيث رفض الكولومبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق.
ميسي

ملعب العقدة.. ميسي آخر ضحايا أرينا فونتي نوفا

سقط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد، في مستهل مشوار المنتخبين بكوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، لينضم بالتالي نجم برشلونة ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده إلى قائمة ضحايا المنتخبات الكبرى التي سقطت على ملعب أرينا فونتي نوفا، ذلك الملعب الذي اعتاد على معاصرة سقطة المنتخبات الكبرى وبنتائج مذلة، وكانت البداية من كأس العالم للقارات التي استضافتها البرازيل في عام 2013، ففي تلك البطولة خسرت إيطاليا أمام صاحبة الأرض بنتيجة 4-2 في دور المجموعات.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
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