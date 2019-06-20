6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

حبس - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تعود تفاصيل القضية لشهر يناير الماضي، عندما استقبلت مستشفى «منيا القمح» المركزي الطفل «محمد.م.م» 13 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، يعمل سائقًا على دراجة بخارية «توك توك»، ومُقيم بقرية «سنهوة» التابعة لمركز منيا القمح، مصابًا بحروق متفرقة بأنحاء الجسد