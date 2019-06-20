أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 5 أعوام

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

الذهب

شهدت تعاملات اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب العالمية، إذ سجلت أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء المعدن الأصفر، إذ صعد سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 2.5% لتصل إلى مستوى 1382.20 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر لها منذ شهر سبتمبر من عام 2013، بالتزامن مع تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، أكد فيها استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لمواجهة خطر المخاطر الاقتصادية المتنامية عالميا ومحليا، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف مع ضعف التضخم.

وقال البنك المركزي إنه "سيتخذ الخطوات اللازمة من أجل المحافظة على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر"، متخليا عن تعهداته السابقة بشأن توخي "الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة.ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا ويؤثر سلبا على الدولار، مما يقلص من تكلفة الذهب