سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 5 أعوام

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
الذهب
الذهب
شهدت تعاملات اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب العالمية، إذ سجلت أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء المعدن الأصفر، إذ صعد سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 2.5% لتصل إلى مستوى 1382.20 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر لها منذ شهر سبتمبر من عام 2013، بالتزامن مع تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، أكد فيها استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لمواجهة خطر المخاطر الاقتصادية المتنامية عالميا ومحليا، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف مع ضعف التضخم.
وقال البنك المركزي إنه "سيتخذ الخطوات اللازمة من أجل المحافظة على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر"، متخليا عن تعهداته السابقة بشأن توخي "الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة.ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا ويؤثر سلبا على الدولار، مما يقلص من تكلفة الذهب
اقرأ المزيد
مصانع-اسمنت (3)

بهذه الطرق يمكن زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي

يعد القطاع الصناعي من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%. وتعد الصناعة قاطرة النمو لأي دولة، ومصدرا من مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتشغيل أكبر عدد من العمالة. ويواجه القطاع الصناعي في مصر تحديات عديدة تحول دون زيادة مساهمته في الناتج المحلي، من بينها نقص الأراضي الصناعية المرفقة وارتفاع أسعارها، وارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وغيرها.
عقارات

أزمة تواجه القطاع العقاري بسبب 10 ملايين وحدة خالية

أشار التقرير المرسل من وزارة الإسكان بعدد وحدات الإيجار القديم على مستوى جمهورية مصر العربية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلى وجود نحو 10 ملايين وحدة خالية «لم يتم حيازتها»، سواء كانت وحدات راكدة لدى شركات التطوير العقاري أو وحدات مخالفة، بخلاف الوحدات المغلقة التي يحمل أصحابها حيازات قانونية، فهل تؤثر هذه الملايين من الوحدات المغلقة على مشكلة السكن التي تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا؟ وما حلول هذه الظاهرة؟ وهل يحل قانون فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة الأزمة أم لا؟
المصرية-للاتصالات وجونيبر-نتوركس تعقدان-شراكة-لتمكين-الشركات والمؤسسات-المصرية من-التحول الرقمي‎ (1)

شراكة بين المصرية للاتصالات وجونيبر لدعم الشركات في التحول الرقمي

وقعت الشركة المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس - الرائدة في مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.
دولارات

كيف يتأثر الجنيه المصري بأسعار الفائدة على الدولار؟

يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس، قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يعقد على مدار يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وتأمل الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة هذا العام من أجل تحفيز اقتصاداتها، في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وقامت البنوك المركزية في كل من روسيا وتشيلي والهند بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لديها الأسبوع الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
تعاملات بنكية (1)

بعد رفع رأس المال.. هل تلجأ البنوك إلى الاندماج؟

انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، حيث تم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن المقرر أن يتم مناقشته في مجلس النواب خلال الشهر الجاري. ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، ويتضمن القانون الجديد أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، كما يتضمن القانون الجديد أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، إلى جانب توفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر.
اسعار-الذهب-دهب (6)

20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org