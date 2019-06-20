فاروق جعفر يرشح هذا اللاعب لقيادة هجوم مصر

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

فاروق جعفر

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن الحارس الدولي محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل حارس في مصر، وقال في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن محمود عبدالرحيم (جنش) هو الأنسب لحراسة مرمى المنتخب الوطني خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق غدًا، متابعًا أن محمد وأحمد الشناوي لديهما خبرة اللعب الإفريقي لكن جنش الأنسب. وأضاف مدرب الزمالك السابق أنه من الأفضل أن يلعب المنتخب الوطني بطريقة يتواجد فيها 3 صناع للعب تحت رأس الحربة.

وأكد فاروق جعفر، أنه يسعى أن يلعب المكسيكي أجيري بمحمد صلاح وعمرو وردة ومن خلفهما طارق حامد وعبدالله السعيد. أما عن مركز رأس الحربة فرشح فاروق جعفر اللاعب أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من قيادة هجوم الفراعنة خلال البطولة، علمًا بأن أحمد علي تمكن من تسجيل هدف في ودية المنتخب