فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

عمرو محمود ياسين يواصل كتابة «نصيبي وقسمتك3»

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
مسلسل نصيبي وقسمتك
مسلسل نصيبي وقسمتك
يواصل الفنان عمرو محمود ياسين، كتابة الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزءان الأول والثاني، ويشمل الجزء الجديد (9 قصص) سيتم تقديم كل منها فى 5 حلقات بواقع 45 حلقة، مثلما حدث مع الجزء الثاني الذي عرض قبل موسم رمضان الماضى، وعن كون الجزء الثالث سيكون قاصر على بطولات نسائية على غرار الثاني، أوضح منتج العمل أحمد عبد العاطي، فى تصريحات صحفية، أن «نصيبي وقسمتك 3» سيكون قائما على البطولات النسائية بجانب الاستعانة بنجوم رجال لبطولة بعض القصص، وهذا متوقف على الحدوتة.
فيما تعاقد منتج المسلسل، أحمد عبد العاطي، مع كل من المخرج مصطفى فكري ومحمد سلامة على المشاركة فى إخراج المسلسل مع ترشيح مخرجين آخرين لباقى القصص، مثلما حدث فى الجزء الثاني، وهي إعطاء كل قصة لمخرج مختلف، وكان مؤلف العمل، عمرو محمود ياسين، قد أعلن فى وقت سابق عن جاهزية عرض المسلسل خلال شتاء 2020. يذكر
اقرأ المزيد
احمد-فهمى-هنا-الزاهد (2)

أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، اليوم الخميس، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.
بيبي-الكويتية

فنانة كويتية تعتزل الفن بسبب التحرش: قلة أدب

قررت الفنانة بيبي أحمد اعتزالها الفن نهائيا بسبب تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الفنانين، وشرحت ما حدث معها فى تصريحات لـ"جريدة الرأي العام الكويتية"، وقالت إنها تعرضت لمواقف متكررة، وصفتها بـ"قلة أدب" من جانب أحد الفنانين"، مشيرة إلى أنها "رفضت التحرش وقررت اعتزال الفن على الفور ولم يخطر في بالي يومًا أن أتعرض لموقف من هذا النوع" وأوضحت أنها كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية فى هذا المجال، ولكن كل هذا تحطم بعد ما تعرضت له مؤخرا، ولفتت إلى أن هناك عددا من الفنانين شوهوا الوسط بتصرفاتهم المبتذلة.
ريهام-سعيد

ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب متلازمة دوان

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، قبل قليل، صورة من تعليق الفنانة ياسمين صبري، عن متلازمة داون، الذي قامت بحذفه، بعد تعرضها للهجوم، وكتبت عليه: «الداون سندروم اسمهم ميتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب»، ويأتي ذلك على خلفية قيام «ياسمين» بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الأربعاء، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إن فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org