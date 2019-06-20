عمرو محمود ياسين يواصل كتابة «نصيبي وقسمتك3»

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

مسلسل نصيبي وقسمتك

يواصل الفنان عمرو محمود ياسين، كتابة الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزءان الأول والثاني، ويشمل الجزء الجديد (9 قصص) سيتم تقديم كل منها فى 5 حلقات بواقع 45 حلقة، مثلما حدث مع الجزء الثاني الذي عرض قبل موسم رمضان الماضى، وعن كون الجزء الثالث سيكون قاصر على بطولات نسائية على غرار الثاني، أوضح منتج العمل أحمد عبد العاطي، فى تصريحات صحفية، أن «نصيبي وقسمتك 3» سيكون قائما على البطولات النسائية بجانب الاستعانة بنجوم رجال لبطولة بعض القصص، وهذا متوقف على الحدوتة.

فيما تعاقد منتج المسلسل، أحمد عبد العاطي، مع كل من المخرج مصطفى فكري ومحمد سلامة على المشاركة فى إخراج المسلسل مع ترشيح مخرجين آخرين لباقى القصص، مثلما حدث فى الجزء الثاني، وهي إعطاء كل قصة لمخرج مختلف، وكان مؤلف العمل، عمرو محمود ياسين، قد أعلن فى وقت سابق عن جاهزية عرض المسلسل خلال شتاء 2020. يذكر