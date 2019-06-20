جريمة

خططت سنة كاملة لخلعه.. الزوجة: «ملقتش منه رجا»

طلبت منه ملابس للعيد فاتهمها بالطمع والاستيلاء على أمواله فاعتبرته إنسانا غير سوي وقررت التراجع عن طلب الطلاق مقابل إقامة دعوى خلع ضده حتى لا يتهمها بالطمع فى المؤخر
تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
ندم زوجة- تعبيرية
ندم زوجة- تعبيرية
صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
قررت الزوجة أن يكون عيد الفطر الماضي، هو آخر الأيام فى حياتها الزوجية، بعدما ذكرت زوجها قبل نحو العام فى عيد الفطر العام الماضي، بتمنيها أن يشترى لها ملابس فى العيد، فوجدته يستنكر بقوله: "عمرى ما شوفت واحدة لسا متجوزة مكملتش سنتين وعايزة يجيلها لبس وهى دولابها مليان"، أخبرته بأن ملابس العيد جزء من بهجته
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محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

قبول طلب رد قاضي جمال وعلاء مبارك بالتلاعب بالبورصة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بقبول طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية «التلاعب بالبورصة»، وتنحية الهيئة فيما عدا المستشار أسامة شعيشع، وصممت النيابة العامة خلال الجلسة السابقة على الانضمام لطلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.
سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

تسببوا في وفاة 4 عمال.. حبس 4 من تجار الآثار ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشغل للثالث والرابع، وحبس الأول والثاني 5 سنوات، وتغريمهم جميعًا نصف مليون جنيه لكل منهم، حيث تسببوا فى وفاة 4 آخرين، بشبين القناطر، وذلك حينما استقدموهم للحفر والتنقيب عن الآثار، مما تسبب فى إصابتهم التى أودت بحياتهم، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوي، والمستشار خالد على ابراهيم، ووكيل النيابة المستشار مصطفى سمير توفيق، وأمانة سر محمد فرحات.
قتل

ذبح وسرقة وطعن.. حموات في مرمى الانتقام

بدافع الطمع في بعض الأحيان، وفي أخرى بسبب الخلافات العائلية، أٌقدمت عدد من ربات البيوت على التخلص من "حماها" أو "حماتها".. وقائع دموية شهدتها عدد من محافظات مصر، وكل جريمة أبشع من سابقتها، وآخر تلك الوقائع ماحدث في بولاق الدكرور، حيث تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية، وأمسكت برأس حماها المسن، وضربته بالحائط بسبب كبر سنه وتبوله اللإرادي، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فقد أكدت المتهمة أنها ملت من خدمته، وكثرة طلباته التي لاتنتهي، في الوقت الذي يقبع زوجها بالسجن.
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تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
ندم

الخادمات خربن بيته.. يستنجد بالمحكمة لإعادة زوجته

تقدم زوج يعمل محاسبا فى إحدى الشركات العقارية، بدعوى نشوز ضد زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية لمدة تقارب نصف العام، بسبب اعتراضه على إصرارها على الاستعانة بخادمات وإقامتهن فى مسكن الزوجية، بالرغم من تكرار ارتكاب الخادمات حوادث متنوعة بين سرقة، والتدخل فى شئون الزوجين، فيما تطوعت إحداهن لنقل أسرار المنزل إلى حماة الزوج، ومع تكرار الخلافات ومعاناة الاستغناء عن خادمة والبحث عن أخرى، عرض الزوج على زوجته مشاركتها فى أعمال المنزل دون الاستعانة بخادمات لكنها غضبت وهجرت مسكن الزوجية.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

اللي هيكلم مراتي هخصمله.. قصة خلع الزوجة لمديرها

أقامت مندوبة مبيعات، دعوى خلع ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، مطالبة فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، وذلك لخشيتها ألا تقيم حدود الله، فى حين أكدت الزوجة لدفاعها أن خلافاتها مع زوجها لا تنتهي، وجميعها ليس لها علاقة بالمنزل، وإنما بسبب قسوته فى العمل، وحدته مع زملائه، وكثرة توقيع الخصومات والجزاءات عليهم، ولأنها صديقة وزميلة مشتركة لكثير من معارفه فى العمل، كانت تتدخل لدى زوجها، لتصحيح قراراته التى تعتبرها قاسية وظالمة، وهو ما كان يقابله زوجها باستنكار وصل فى إحدى المرات إلى اشتباك بالأيدي مع أحد أصدقائهما.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

خلع قبل الزفاف.. قصة عروس هربت من جحيم زوجها

قررت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة، إقامة دعوى خلع ضد زوجها، رغم عدم دخولها مسكن الزوجية، إذ فقط تم عقد قرانها، لكن تصرفات حماتها منذ عقد القران، جعلتها تتراجع عن إتمام الزواج من نجلها، رغم ارتباطهما بقصة حب دامت لقرابة العامين، وذلك بعدما استشفت صاحبة الدعوى من أهل زوجها البخل، ومن زوجها الانصياع لوالدته وتحكمها فيه، جراء هدايا جلبتها لها حماتها عقب عقد القران، وجدتها المحاسبة رديئة ولا تليق بها ومركزها الاجتماعي وكذلك وضع زوجها المالي، بخلاف ما تعودت عليه من زوجها.
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