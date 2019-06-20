«ملقتش منه رجا».. هيام تستنجد بقاضي الأسرة لخلعها
طلبت منه ملابس للعيد فاتهمها بالطمع والاستيلاء على أمواله فاعتبرته إنسانا غير سوي وقررت التراجع عن طلب الطلاق مقابل إقامة دعوى خلع ضده حتى لا يتهمها بالطمع فى المؤخر
تحرير:سماح عوض الله
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
ندم زوجة- تعبيرية
صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
قررت الزوجة «هيام» أن يكون عيد الفطر الماضي، هو آخر الأيام فى حياتها الزوجية، بعدما ذكرت زوجها قبل نحو العام فى عيد الفطر العام الماضي، بتمنيها أن يشترى لها ملابس فى العيد، فوجدته يستنكر بقوله: "عمرى ما شوفت واحدة لسا متجوزة مكملتش سنتين وعايزة يجيلها لبس وهى دولابها مليان"، أخبرته بأن ملابس
قررت الزوجة «هيام» أن يكون عيد الفطر الماضي، هو آخر الأيام فى حياتها الزوجية، بعدما ذكرت زوجها قبل نحو العام فى عيد الفطر العام الماضي، بتمنيها أن يشترى لها ملابس فى العيد، فوجدته يستنكر بقوله: "عمرى ما شوفت واحدة لسا متجوزة مكملتش سنتين وعايزة يجيلها لبس وهى دولابها مليان"، أخبرته بأن ملابس العيد جزء من بهجته وفرحته وليست شيئا زائدا عن الحد، وأشارت إلى عدد من قريباته لم يمض على زواجهن الكثير يشترى أزواجهن لهن ملابس للعيد، واعتبر الزوج ما تقوله زوجته دربًا من الحسد والغيرة والنظر للآخرين، واتهمها بذلك صراحة، فصححت له رأيه بأنها فقط توضح له الصورة وتوقع بصيرته على ما يزعم أنه "عمره ما شافه".
ولعدم التحجج بالماديات نبهت الزوجة زوجها فى عيد الأضحى العام الماضي، أنها ترغب فى أن يشترى لها ملابس للعيد، فوعدها بذلك، لكنها فوجئت به يتجاهلها مع قدوم العيد، وأيضًا لم يمنحها عيدية ولو 5 جنيهات، إذ أكدت الزوجة أنها تنظر للاهتمام والتقدير وليس فقط للمادة وقيمة المشتريات والهدايا، ومر العيد دون أن ينفذ الزوج وعده، أو يعتذر عنه.
مررت «هيام» الموقف ظنًا منها بضيق حال زوجها وقت العيد، إذ لم يشتر شيئا لنفسه، ولم يعايد أحدًا من أقاربه كعادته، ومر عيد الأضحي دون أن تعاتب الزوجة زوجها فيما تتضرر منه، خاصة أنه يمكن أن يتحجج بعدم شرائه شيء لنفسه أو معايدة أحد، لكنها فوجئت عقب مرور العيد بأيام قليلة بنزول الزوج ليشتري لنفسه ملابس جديدة، واتصل بأقاربه وأخبرهم أنه سيزورهم، ونفذ ما اعتاد عليه فى 4 أعياد مرت على الزوجين، لكن هذه المرة مع حيلته بتأجيل إنفاقه على نفسه وأقاربه لما بعد العيد لتفادي مهاداة زوجته.
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اعتبرت صاحبة الدعوى الأمر جلل يستدعي الانفصال عن زوجها الذى وصفته بالبخيل واللئيم، بعدما انتظرت منه على مدار عام كامل أن ينفذ لها أمنية وصفتها بالتافهة والواجبة عليه فى آن واحد، وقررت الزوجة أن يكون عيد الفطر الماضي هو آخر أيامها فى مسكن الزوجية، إذ تجنبت تمامًا مطالبة زوجها بشيء، منظرة تقييم تصرفه، وفى العيد اشترى الزوج ملابس لنفسه، وعايد أقاربه، دون أن يذكر زوجته، وبعد ذلك أخبرها أن أمواله نفدت.
قررت الزوجة فتح دفاتر الحسابات التى تزعجها مع زوجها، وسألته حينما أخبرها بنفاد أمواله فى العيد: "ومفتركتنيش فى العيد ليه لما كان لسه معاك فلوس.. الحمد لله خلصت فلوسك على نفسك وغيري وكالعادة استخسرت تفرحني"، وهنا عنفها زوجها، وأهانها وأهان أسرتها بقوله: "كنتى في بيت أبوكي بيجيلك لبس وبتاخدى عيديات علشان تعملي كده على حسابي"، وأخذ يسخر من حال أسرتها، فأخبرته بأن والدها دائمًا كان يعايدها، ويمنحها أموالًا لشراء ملابس للعيد، وأنها تتعجب من تفكيره ورده ولؤمه فى الحديث معها، وقررت طلب الطلاق منه.
اتهم الزوج زوجته بالطمع، والسعي للاستيلاء على أمواله، وبدورها اعتبرته إنسان غير سوي، وقررت التراجع عن طلب الطلاق، مقابل إقامة دعوى خلع ضده، حتى لا يفكر أنها طلبت الطلاق طمعًا فى قيمة مؤخر الصداق، وأخبرته باعتزامها إقامة الدعوى، والعودة إلى مسكن أسرتها الذين يسعدونها رغم سخريته من أحوالهم، ورفضت الزوجة محاولات الصلح، وبالفعل أقامت دعوى الخلع عقب أسبوعين من عيد الفطر المنقضي قائلة على هامش دعواها: «ملقتش منه رجا».
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