قفص «اقتحام السجون» بلا «مرسي» لأول مرة منذ 65 شهر

في 28 يناير 2014 نظرت الدائرة الـ15 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي والتي تم تخصيصها لنظر قضايا الإرهاب أولى جلسات محاكمة محمد مرسي و130 آخرين

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

لأول مرة منذ 65 شهرا بما يعادل 1950 يوما، يخلو اليوم قفص القضية المسماة إعلاميا بـ«اقتحام السجون» من الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد وفاته الإثنين الماضي، نتيجة تعرضه لحالة إغماء خلال نظر قضية «التخابر»، إذ تستأنف الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان في القضية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

في يوليو من عام 2013، وعقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في وقائع «اقتحام السجون»، مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم الرئيس الراحل محمد مرسي. في 28 من يناير عام 2014، نظرت الدائرة الـ15 جنايات القاهرة، برئاسة

في يوليو من عام 2013، وعقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في وقائع «اقتحام السجون»، مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم الرئيس الراحل محمد مرسي.



في 28 من يناير عام 2014، نظرت الدائرة الـ15 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي -والتي تم تخصيصها لنظر قضايا الإرهاب- أولى جلسات محاكمة مرسي و130 آخرين، من بينهم 71 فلسطينيا هاربًا، في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بـ«قضية اقتحام السجون».



في الجلسات الأولى من القضية، طلب «مرسي» الحديث إلى المحكمة، وقال من داخل القفص «حضرتك سامعني؟»، فرد عليه المستشار شعبان الشامي: "أيوه اتفضل"، فقال مرسي: "أنا بذكّر حضرتك بالموقف السابق بالنسبة للمحكمة وعايز أقابل الدفاع علشان اللي هيتقال بالنسبة للاختصاص الولائي للمحكمة علشان أعرف هم هيقولوا إيه وأنا هقول إيه»، فأجابته المحكمة «عايز مين من الدفاع؟»، فعقب «مرسي»: «عايز ألتقي أي حد من الجماعة سواء الأستاذ كامل مندور أو الأستاذ أسامة علشان أنسق معاهم، علشان عندي قضية بكرة ماعرفتش بيها إلا من الصحف، وتحية لحضرتك وللشعب المحترم كله»، فرد عليه القاضي: «تاني.. مالكش دعوة بالشعب.. خليك فينا وسيب الشعب في حاله»، فضحك «مرسي» من داخل القفص الزجاجي.



في 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالإعدام شنقًا لـ107 متهمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان ورشاد بيومي ومحمد سعد الكتاتني وعصام الدين العريان.



تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بمذكرات طعون على الحكم أمام محكمة النقض، وبتاريخ 15 من نوفمبر 2016، قضت النقض بقبول الطعن المقدم وقررت إلغاء عقوبة الإعدام والسجن في قضية اقتحام السجون وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وهى الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والتي يترأسها المستشار محمد شيرين فهمي.





في 10 أكتوبر 2018، استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأوضح «عدى يوم 25 ومحصلش حاجة، ورصدنا الدعوة لمظاهرة كبرى سموها يوم جمعة الغضب، وتم تكليف اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة، بالتنسيق مع التنظيمات المشاركة في المظاهرة، وقول للقيادات بأنه لن يسمح لأى تجاوز هيكون فيه مساس بالأمن، المظاهرة التي يدعى لها أنها سلمية سيتم تأمينها، والإخوان قالت وقتها ملناش علاقة بالكلام ده».

بتاريخ 26 من ديسمبر الماضي، أدلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، بشهادته في القضية، وحضر مبارك إلى المحكمة بعد أن أعادت النيابة العامة إعلانه للشهادة كمواطن «مدني» وليس عسكريا.



لاحظت المحكمة أن مبارك طاعن في السن ولا يستطيع الإدلاء بشهادته واقفا، فسمحت له بالجلوس على كرسي ليدلي بشهادته.





في بداية الجلسة وجهت المحكمة لمبارك سؤالا عن معلوماته عن اقتحام عناصر مسلحة للحدود إبان ثورة 25 يناير، فرفض مبارك الإجابة، قائلا: «بصفتي رئيس جمهورية أسبق وقائد أعلى للقوات المسلحة أسبق، حتى أتحدث عن أسرار الحدود يجب أن أحصل على موافقة من الجهات العسكرية حتى لا أقع تحت طائلة القانون، ومحظور أن أتحدث عنها».



فقال له رئيس المحكمة إن المعلومات المطلوبة في صلب القضية ولا تمس الأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بها، فأجاب مبارك: «الأنفاق كانت سرية لا تعلم الدولة عنها شيئًا، لكنها موجودة قبل 25 يناير بعبور الأكل والمؤن إلى القطاع، لكن حتى أجاوب على الأسئلة هضطر أقول حاجات حساسة لم تُذكر من قبل لا في محكمة أو أي جهة رقابية»، مؤكدًا أن محاميه فريد الديب أرسل خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ليحطيه علمًا بالأمر.



وعادت المحكمة لسؤاله حول حدوث عبور في الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير 2011، من إحدى دول الجوار ومن حركة حماس من خلال الأنفاق، فأوضح مبارك أن الأنفاق بسيناء موجودة قبل 25 يناير بسنوات، وكانت تستخدم لعبور الطعام بين سيناء وغزة.

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