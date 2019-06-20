نجم البرازيل: عودة نيمار لبرشلونة ستكون بمثابة صدمة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

نيمار دا سيلفا

اعترف فيليبي لويز، ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اليوم الخميس، بأنه سيصاب بالصدمة، إذا عاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة هذا الصيف، وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، بعد تصريح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعدم ممانعته في رحيل أي لاعب، وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف حقًا ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لكنه سيكون بمثابة صدمة كبيرة لي، وتوقيع رائع لبرشلونة".

وكانت تقارير قد ربطت فيليبي لويز بالانتقال إلى برشلونة، بمجرد انتهاء عقده مع أتليتكو مدريد، في نهاية يونيو الجاري، وعندما سئل لويس عن إمكانية اللعب برفقة نيمار في "كامب نو"، أجاب مازحًا: "أنا زميل نيمار؟ متى؟ مع المنتخب الوطني؟". وأوضح فيليبي لويز: "بكل جدية، قلت بالفعل إن مستقبلي سيتحدد بعد كوبا أمريكا..