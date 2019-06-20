رياضة

نجم البرازيل: عودة نيمار لبرشلونة ستكون بمثابة صدمة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
اعترف فيليبي لويز، ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اليوم الخميس، بأنه سيصاب بالصدمة، إذا عاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة هذا الصيف، وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، بعد تصريح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعدم ممانعته في رحيل أي لاعب، وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف حقًا ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لكنه سيكون بمثابة صدمة كبيرة لي، وتوقيع رائع لبرشلونة".
وكانت تقارير قد ربطت فيليبي لويز بالانتقال إلى برشلونة، بمجرد انتهاء عقده مع أتليتكو مدريد، في نهاية يونيو الجاري، وعندما سئل لويس عن إمكانية اللعب برفقة نيمار في "كامب نو"، أجاب مازحًا: "أنا زميل نيمار؟ متى؟ مع المنتخب الوطني؟". وأوضح فيليبي لويز: "بكل جدية، قلت بالفعل إن مستقبلي سيتحدد بعد كوبا أمريكا..
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احمد-احمد (1)

رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
عيسى حياتو

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
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نيمار

وكيل أعمال نيمار يحدد وجهة اللاعب المقبلة

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى بعدما غادر الليجا قاصدًا الدوري الفرنسي، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار دا سيلفا الذي نصح نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان بدأ خطواته من أجل عودة نيمار إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يصر على بقاء اللاعب في صفوف الفريق إلا أن وكيل نيمار بدأ تحركاته من أجل رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي.
فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو يكشف موقفه من البقاء في برشلونة

كشف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ومنتخب السامبا، أنه لا يعلم إن كان سيواصل مسيرته مع البلوجرانا في الموسم المقبل أم لا، حيث ذكر، أن مستقبله مع النادي الكتالوني غير واضح، قائلا لوسائل الإعلام: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في برشلونة، ولا أحد يعلم مستقبله، الآن تركيزي منصب مع المنتخب". وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يدخل فليب كوتينيو في صفقة تباديلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
ناصر-الخليفي (10)

ناصر الخليفي يفتح النار على نجوم سان جيرمان

قال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، إن نجوم الفريق لا يتواجدون في صفوف الفريق الباريسي من أجل إسعاد أنفسهم، مطالبًا جميع اللاعبين بالتوقف عن إظهار سلوك المشاهير في صفوف الفريق، وذلك بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الفرنسي والذي اكتفى الفريق خلاله بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي، في موسم شهد اعتداء نيمار على مشجع في نهائي كأس فرنسا، وتصريح مبابي بأنه متفتح للانتقال لفريق آخر بعدما وصل إلى مرحلة انتقالية في مسيرته الاحترافية، إلى جانب رفض أدريان رابيو تجديد تعاقده مع الفريق.
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