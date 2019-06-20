جريمة

قبول طلب رد قاضي جمال وعلاء مبارك بالتلاعب بالبورصة

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
جمال مبارك
جمال مبارك
قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بقبول طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية «التلاعب بالبورصة»، وتنحية الهيئة فيما عدا المستشار أسامة شعيشع، وصممت النيابة العامة خلال الجلسة السابقة على الانضمام لطلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.
أسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

خططت سنة كاملة لخلعه.. الزوجة: «ملقتش منه رجا»

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

تسببوا في وفاة 4 عمال.. حبس 4 من تجار الآثار ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشغل للثالث والرابع، وحبس الأول والثاني 5 سنوات، وتغريمهم جميعًا نصف مليون جنيه لكل منهم، حيث تسببوا فى وفاة 4 آخرين، بشبين القناطر، وذلك حينما استقدموهم للحفر والتنقيب عن الآثار، مما تسبب فى إصابتهم التى أودت بحياتهم، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوي، والمستشار خالد على ابراهيم، ووكيل النيابة المستشار مصطفى سمير توفيق، وأمانة سر محمد فرحات.
قتل

ذبح وسرقة وطعن.. حموات في مرمى الانتقام

بدافع الطمع في بعض الأحيان، وفي أخرى بسبب الخلافات العائلية، أٌقدمت عدد من ربات البيوت على التخلص من "حماها" أو "حماتها".. وقائع دموية شهدتها عدد من محافظات مصر، وكل جريمة أبشع من سابقتها، وآخر تلك الوقائع ماحدث في بولاق الدكرور، حيث تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية، وأمسكت برأس حماها المسن، وضربته بالحائط بسبب كبر سنه وتبوله اللإرادي، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فقد أكدت المتهمة أنها ملت من خدمته، وكثرة طلباته التي لاتنتهي، في الوقت الذي يقبع زوجها بالسجن.
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الحكم في رد محكمة «التلاعب بالبورصة».. غدا

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، إلى جلسة غدٍ الخميس، للنطق بالحكم، وصممت النيابة العامة خلال جلسة اليوم على الانضمام على طلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.
محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
محمد-مرسي (4)

تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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