قبول طلب رد قاضي جمال وعلاء مبارك بالتلاعب بالبورصة

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

جمال مبارك

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بقبول طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية «التلاعب بالبورصة»، وتنحية الهيئة فيما عدا المستشار أسامة شعيشع، وصممت النيابة العامة خلال الجلسة السابقة على الانضمام لطلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.

أسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه

أسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.



فيما ذكر أمر الإحالة أن «جمال» اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.





