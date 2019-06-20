طريق الاستنارة.. مقالة البابا تواضروس بمجلة الكرازة

البابا: انغلاق الذهن هو الكلام قبل الفهم.. تعقلوا ثم تكلموا.. من صفات الجهل عبوس الوجه.. افتح ذهنك ولا تقبل أي شيء دون فحص بل أحصل على فرصة لتفهم وتدرس وتتعمق

تحرير:بيتر مجدي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

البابا تواضروس

صدر العدد الأخير من مجلة «الكرازة»، وهي بمثابة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنشر أخبارها في مصر والمهجر، وكذلك القرارات البابوية وقرارات المجمع المقدس، وكان الموضوع الرئيسي للعدد الأخير هو الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، ونشرت المجلة مقال البابا تواضروس الثاني لهذا العدد بعنوان «طريق الاستنارة»، وهو بمثابة الكلمة التي ألقاها في الجلية العامة للمجمع يوم الخميس الماضي، وأشار البابا لقصة «تلميذي عمواس»، الذين ظهر لهما السيد المسيح قبل الصعود، ولم يعرفا أنه هو إلا بعدما تركهم، وفقا لما جاء في الإنجيل.

وأكد البابا أن «قصة تلميذي عمواس تحكي لنا رحلة الجهل والاستنارة، فالاستنارة تحتاج إلى العقل الدارس، الفاهم، المتطور، المستنير، والنفس البارة، المستقيمة، ذات الطريق الواضح، وأيضا حياة التقوى أي السلوك النقي حسب وصايا الله». رحلة الجهل وأشار في عنوان جانبي إلى أن « الطريق إلى عمواس: