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طريق الاستنارة.. مقالة البابا تواضروس بمجلة الكرازة

البابا: انغلاق الذهن هو الكلام قبل الفهم.. تعقلوا ثم تكلموا.. من صفات الجهل عبوس الوجه.. افتح ذهنك ولا تقبل أي شيء دون فحص بل أحصل على فرصة لتفهم وتدرس وتتعمق
تحرير:بيتر مجدي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
صدر العدد الأخير من مجلة «الكرازة»، وهي بمثابة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنشر أخبارها في مصر والمهجر، وكذلك القرارات البابوية وقرارات المجمع المقدس، وكان الموضوع الرئيسي للعدد الأخير هو الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، ونشرت المجلة مقال البابا تواضروس الثاني لهذا العدد بعنوان «طريق الاستنارة»، وهو بمثابة الكلمة التي ألقاها في الجلية العامة للمجمع يوم الخميس الماضي، وأشار البابا لقصة «تلميذي عمواس»، الذين ظهر لهما السيد المسيح قبل الصعود، ولم يعرفا أنه هو إلا بعدما تركهم، وفقا لما جاء في الإنجيل.
وأكد البابا أن «قصة تلميذي عمواس تحكي لنا رحلة الجهل والاستنارة، فالاستنارة تحتاج إلى العقل الدارس، الفاهم، المتطور، المستنير، والنفس البارة، المستقيمة، ذات الطريق الواضح، وأيضا حياة التقوى أي السلوك النقي حسب وصايا الله». رحلة الجهل وأشار في عنوان جانبي إلى أن « الطريق إلى عمواس:
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حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
مترو الأنفاق

بداية من الجمعة.. مد ساعات العمل في مترو الأنفاق

تبدأ الإدارة العامة لمترو الأنفاق، مد عدد ساعات تشغيل المترو بداية من غد الجمعة، وطوال فترة بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لتصبح مواعيد التشغيل الجديدة من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والذي طالب قيادات شركة المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.
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وزير الدفاع: الجيش درع الوطن القوية وصمام أمانه

عقب عودته من فرنسا وفي أول فاعلية يحضرها مع أبناء القوات المسلحة أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة كانت وستظل هى صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم، وهى درعه القوية وحصنه المتين الذى حمى الوطن وصان تاريخه ومقدساته. وشدد على أن القوات المسلحة أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها.
جماهير-مصر (1)

قطار ومترو وأتوبيس.. اعرف المحطات الأقرب لكل استاد

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".
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الصراع الكنسي على مواقع التواصل يتحول إلى «عين بعين»

بعد عدة سنوات كان الصوت الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي للصفحات المنتقدة لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، ممن يطلقون على أنفسهم أنهم «حماة الإيمان»، و«أبناء البابا شنودة»، وفي نفس الوقت ينشرون مقالات وفيديوهات للبابا الراحل شنودة الثالث وكذلك مطران دمياط وكفر الشيخ الراحل الأنبا بيشوي، باعتبارهم ممثلي الإيمان الصحيح في الكنيسة، مؤخرا وبعد اجتماع المجمع المقدس الأخير بدأت تظهر أصوات وصفحات مضادة لهذا الاتجاه، وتنشر ضد هذه الصفحات والرموز الذين يستترون خلفها؛ ما يشير لتطور الأوضاع في الكنيسة.
البابا-تواضروس-فى-احتفالات-الكنيسة-القبطية-الارثوذكسية (2)

«كاهن نيوجيرسي».. شخصية حقيقية أم مجرد توقيع؟

انتشرت خلال السنوات الأخيرة مواقع مسيحية تهاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبالتزامن مع وجودها توجد صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، تهاجم البابا أو أي أسقف محسوب على التيار المناصر لتجديد الكنيسة؛ مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي تم اتهامه بتهم مثل «منحرف العقيدة»، قبل أن يلقى مصرعه قتلا، وحُكم على قاتليه، وهما راهبان بالدير، بالإعدام في أول درجة، ومن هذه المواقع، موقع «Copts of America»، ولعل أشهر ما يُكتب فيه مقالات موقعة باسم «كاهن نيوجيرسي».
الانبا-دانيال

مؤيدو الأساقفة الأربعة يهاجمون الأنبا دانيال

أثارت تصريحات الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس عن الأساقفة الأربعة الذين أصدروا بيانا إلى البابا تواضروس الثاني -قبل انعقاد الجلسة العامة للمجمع المقدس الخميس الماضي- يعترضون فيه على بعض الأمور التي تسير في الكنيسة، رد فعل غاضبا من مساندي هؤلاء الأساقفة الذين يمثلون التيار المنغلق في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه بعض القضايا مثل الوحدة مع الكنائس الأخرى أو تناول المرأة وقت الطمث، أو تطوير المنظومة الإدارية في الكنيسة تجاه المؤسسية، ورغم ذلك فلم يرد أحد من هؤلاء الأساقفة حتى الآن بشكل رسمي.
الانبا-دانيال

الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع

بدأ جدل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو حوار للأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف، بقناة «سي تي في»، التابعة للكنيسة، بعدما سأله مقدم البرنامج عن بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع، ورد بأنه «للأسف هذا صح، هناك آلية لعرض الأوراق الرسمية في المجمع، شخص يعرضها على البابا وسكرتير المجمع ومقرر اللجنة الرئيسة، لا يحق لإنسان توزيع هذه الورقة، الأسوأ نشرها على مواقع التواصل قبلها بيوم، معناه أنه يورط المجمع في كلام لم يناقش، ويعمل إثارة للرأي العام، لا أعلم من الذي نشر، وهذا أسلوب خاطئ لعض المغرضين يريدون الانقسام في الكنيسة».
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