طريق الاستنارة.. مقالة البابا تواضروس بمجلة الكرازة

البابا: انغلاق الذهن هو الكلام قبل الفهم.. تعقلوا ثم تكلموا.. من صفات الجهل عبوس الوجه.. افتح ذهنك ولا تقبل أي شيء دون فحص بل أحصل على فرصة لتفهم وتدرس وتتعمق
صدر العدد الأخير من مجلة «الكرازة»، وهي بمثابة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنشر أخبارها في مصر والمهجر، وكذلك القرارات البابوية وقرارات المجمع المقدس، وكان الموضوع الرئيسي للعدد الأخير هو الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، ونشرت المجلة مقال البابا تواضروس الثاني لهذا العدد بعنوان «طريق الاستنارة»، وهو بمثابة الكلمة التي ألقاها في الجلية العامة للمجمع يوم الخميس الماضي، وأشار البابا لقصة «تلميذي عمواس»، الذين ظهر لهما السيد المسيح قبل الصعود، ولم يعرفا أنه هو إلا بعدما تركهم، وفقا لما جاء في الإنجيل.
وأكد البابا أن «قصة تلميذي عمواس تحكي لنا رحلة الجهل والاستنارة، فالاستنارة تحتاج إلى العقل الدارس، الفاهم، المتطور، المستنير، والنفس البارة، المستقيمة، ذات الطريق الواضح، وأيضا حياة التقوى أي السلوك النقي حسب وصايا الله».
رحلة الجهل
وأشار في عنوان جانبي إلى أن « الطريق إلى عمواس:
وأكد البابا أن «قصة تلميذي عمواس تحكي لنا رحلة الجهل والاستنارة، فالاستنارة تحتاج إلى العقل الدارس، الفاهم، المتطور، المستنير، والنفس البارة، المستقيمة، ذات الطريق الواضح، وأيضا حياة التقوى أي السلوك النقي حسب وصايا الله».
رحلة الجهل
وأشار في عنوان جانبي إلى أن « الطريق إلى عمواس: رحلة الجهل، وأضح أن «انغلاق الذهن»، هو الكلام قبل الفهم، وأن تلميذي عمواس تكلما قبل أن يفهما وهذا أسوأ شيء، سواء على نطاق الأسرة الصغيرة أو المجتمع الكبير. ولفت إلى أن «رحلة الجهل» هي أن يتكلم الإنسان قبل أن يفهم أو يستوعب، وأضاف بعد الاستشهاد بتوصية للقديس بولس إلى تلميذه تيطس تدعو للعسش بالتعقل والبر والتقوى في العالم قائلا: «تعقلوا ثم تكلموا».
وأوضح البابا أن «انعدام البصيرة»، هو أنه «أمسكت أعينهما عن المعرفة أي انعدام البصيرة عن الرؤية»، مضيفا أن «الإنسان كائن له عقل ويفكر، ويقول العامة عن البعض: "فلان ده أعمى القلب" أي يعاني من انعدام البصيرة أو الرؤية، وأنه لغياب البصيرة لم يميز التلميذان وجود السيد المسيح معهم، الذي عاش وسط تلاميذه سنين هذه عددها، لأنهم لم يفهما الكتب المقدسة.
البابا حذر من «خطورة البر الذاتي»، وأشار أنها ظهرت في قولهم له: «هل أنت متغرب عن أورشليم...؟»، وتابع: «وكأنهما يملكان الحقيقة ويعرفان الحقائق عن السيد المسيح، أما هذا الذي يسير بينهما كأنه غريب لا يعرف شيئل».
وأكد البابا أن أحد صفات الجهل هي عبوس الوجه، واستشهد بما جاء في سفر الأمثال: «القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح»، وتابع: «ولأنهما في طريق الجهل فلم يملكا الفرح الذي هو علامة الصحة الروحية». وأشار إلى أن الجهل يؤدي للحيرة لأنه وضع حاجزا قويا منعهما من أن يتمتعا ببركة السيد المسيح. (اقرأ أيضا: 3 قرارات و19 توصية.. كيف نفهم اجتماع المجمع المقدس؟)
رحلة الاستنارة
ثم أشار للجزء الثاني من القصة عند عودتهما لأورشليم وإدراكهما أن الذي قابلاه في الطريق هو السيد المسيح، ووضع له عنوان «العودة إلى أورشليم: رحلة الاستنارة والمعرفة الحقيقية»، موضحا أن انفتاح الذهن، يؤدي لأن يفهم الإنسان، الكلام ويعيشه ويستوعبه، وأن «الاستنارة» هي ومضة في ذهن وقلب الإنسان، عندما سنحت الفرصة أن يكون في حضور السيد المسيح. وهنا أهمية فترات الصمت والخلوة والهدوء. فالكلام سمة العالم الحاضر. وتساءل: لماذا دائما أكون أنا الصح؟ لماذا لا أجلس وأرى قد أكون مخطئا؟
وأضاف أن «الفرح» في هذه القصة أنه بعدما تركهما السيد المسيح رجعا إلى التلاميذ فرحين لأن قلبيهما امتلأ فرحا بسبب كلام السيد المسيح معهما، ما دفعهم للفرح لكي يصلا إلى إخوتهما ليخبراهم بالخبر المفرح، وأنه صار عندهما «يقين» بسبب الاستنارة التي حصلا عليها عندما قابلا السيد المسيح.
الخلاصة
في نهاية المقال قال البابا: «أحب أن أضع أمامكم الآتي: حينما نقول افتح ذهنك لا نعني قبول أي شيء بدون فحص لكن يجب أن نعطي أنفسنا الفرصة لكي نفهم»، وأضاف أن انفتاح الذهن يتطلب دراسة وتعمق ووقت وانتظارا لصوت الله، ولا نصنع أمورنا لمجرد فكرنا، لابد من صلوات مرفوعة وركب منحنية وإنجيل مفتوح لكي تنفتح بصيرتنا». وتابع: «انفتاح الذهن والاستنارة يجعل حضور السيد المسيح واضحا ومعية الله محسوسة وملموسة. نتعقل ونتكلم ونفتح أذهاننا.. نفهم الكتب».
كلمة وسط خلافات
تأتي كلمة البابا تواضروس في الجلسة العامة للجمع المقدس والتي أكدها بنشرها مجددا في العدد الأخير لمجلة الكرازة، وسط جدل تعيشه الكنيسة القبطية، بعدما قدم أربعة أساقفة هم الأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا مايكل الأسقف العام في أمريكا، لمذكرة تحدثوا فيها عن وجود تعاليم خاطئة بالكنيسة، وتم تسريبه عبر صفحات تهاجم البابا تواضروس لمواقع التواصل الاجتماعي. (اقرأ أيضا: بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة)
وبعد نشر هذه الوثيقة رد الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، على مقدميها منتقدا طريقة تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك طرقا شرعية عبر آليات المجمع لتقديم المقترحات والأفكار وعقد المناقشات، وهو الأمر الذي تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي. (اقرأ أيضا: الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع)