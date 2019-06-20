جريمة

أحرق 100 موتوسيكل.. ضبط المتهم بحرق جراج في طوخ

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
حريق جراج بقرية بلتان في طوخ
حريق جراج بقرية بلتان في طوخ
نجحت مباحث القليوبية، اليوم الخميس، في القبض على عاطل متسبب في إشعال النيران بجراج خاص بقرية بلتان بمدينة طوخ، وتبين من التحريات أن المتهم لديه سابقة سرقة وأن مالكى الجراج كانوا يعيرونه بذلك مما جعله ينتقم منهم بإشعال النيران بتنك إحدى الدراجات النارية، ولكن الحريق تفاقم حتى امتد لـ100 دراجة نارية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير الحماية، يفيد اندلاع حريق هائل فى جراج موتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ.
وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، والرائد محمد رجب شحات رئيس وحدة إطفاء طوخ، وسيارات الإطفاء، وسيارتا إسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق وألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة. وأجرى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، معاينة للحريق حيث تبين أن الجراج كان به قرابة 100 موتوسيكل،
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استاد-القاهرة‎ (1)

كاميرات بالمدرجات والشغب ممنوع.. رسائل الداخلية للجماهير

أعلنت وزارة الداخلية المعايير والضوابط المنظمة لدخول مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، وأضافت أنه تقرر فتح أبواب الاستاد في الواحدة ظهرا على أن يتم إغلاق الأبواب في السادسة والنصف مساء، كما أكدت الداخلية أنها لن تسمح بدخول المباريات إلا لحاملي التذاكر والبطاقات للمشجعين، منوهة بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة بالمدرجات لرصد حالات الشغب أو الاحتكاك. محذرة من الخروج على القانون والإخلال بالأمن داخل المدرجات، لافتة إلى أنه سيتم مواجهة ذلك بكل الحسم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بلاغ يتهم وزير التعليم وآخرين بسرقة فكرة «التابلت»

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، يتهمهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤن الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة، حسب بلاغه.
محمد-بديع (2)

لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 26 من يونيو الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، يحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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الإفراج عن 504 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لـ 504 سجناء، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (269/2019) لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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حريق هائل يثير الذعر على طريق «بلتان- طوخ» (صور)

سادت حالة من الذعر بين سكان منازل طريق "بلتان- طوخ"، اليوم الأربعاء، عقب سماع صوت انفجارات ناتجة عن حريق هائل نشب فى جراج موتوسيكلات خاص، وقام الأهالي بالاتصال بغرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ ومركز الشرطة. على الفور، انتقل محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد فوزي عبد ربه، مأمور المركز، والنقيب حسام الحسيني، معاون المباحث، لمباشرة عملية الإطفاء وتحريك سيارات الإسعاف وأطقم التدخل السريع والكهرباء، وذلك بحضور النقيب محمد بدوى رئيس وحدة مطافئ طوخ.
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السيطرة على حريق سيارة نقل بسبب حادث في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر اشتعال النيران فيه، بسبب تصادم سيارتي نقل عند كوبري قها القديم بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه مدينة بنها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، باشتعال النيران بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر تصادم سيارتين نقل بها عند كوبري قها القديم، بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه بنها.
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بسبب منزل.. عامل يُطلق النار على جاره في القليوبية

أطلق عامل بكفر شكر النار على آخر، اليوم السبت، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ورغبة المتهم فى شراء منزل المصاب بثمن بخس واستغلال الظروف. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، يفيد بورود بلاغًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية البقاشين دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ للتعامل مع الحادث وكشف الملابسات.
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