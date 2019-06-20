أحرق 100 موتوسيكل.. ضبط المتهم بحرق جراج في طوخ

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

حريق جراج بقرية بلتان في طوخ

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الخميس، في القبض على عاطل متسبب في إشعال النيران بجراج خاص بقرية بلتان بمدينة طوخ، وتبين من التحريات أن المتهم لديه سابقة سرقة وأن مالكى الجراج كانوا يعيرونه بذلك مما جعله ينتقم منهم بإشعال النيران بتنك إحدى الدراجات النارية، ولكن الحريق تفاقم حتى امتد لـ100 دراجة نارية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير الحماية، يفيد اندلاع حريق هائل فى جراج موتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، والرائد محمد رجب شحات رئيس وحدة إطفاء طوخ، وسيارات الإطفاء، وسيارتا إسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق وألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة. وأجرى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، معاينة للحريق حيث تبين أن الجراج كان به قرابة 100 موتوسيكل،