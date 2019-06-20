بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية

واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.

وفي حين أعلنت ميليشيات الحوثي، عير وسائل الإعلام التابعة لها، مسؤوليتها الكاملة عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم باستخدام صاروخ "كروز"، اعتبر تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، أن هذا يمثل "اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".وشدد