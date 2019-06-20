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بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية
تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية
واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
وفي حين أعلنت ميليشيات الحوثي، عير وسائل الإعلام التابعة لها، مسؤوليتها الكاملة عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم باستخدام صاروخ "كروز"، اعتبر تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، أن هذا يمثل "اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".وشدد
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: الجبير يُكذّب تقرير «كالامار» بشأن خاشقجي

تصدر الهجوم على منشآت نفطية في العراق عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على رد السعودية على تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان حول مقتل جمال خاشقجي، واستعرضت الصحف أيضا تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها تعرض مواقع عسكرية ونفطية في العراق يتواجد فيها أمريكيون إلى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد كما أعلن مسؤولون، أمس الأربعاء، فيما كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الأجهزة، باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ.
الجيش الليبي

الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية

سيطر الجيش الليبي على أحد المعسكرات، فيما يواصل تقدمه باتجاه مركز طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن القوات المسلحة العربية الليبية بسطت سيطرتها على معسكر النقلية، وتتقدم باتجاه مركز طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أنه كبد ميليشيات طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعد معارك استمرت 6 ساعات خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس الدولي. وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة للمليشيات، فضلا عن قوع 15 آخرين في الأسر لدى الجيش الليبي.
قصف سوريا

مصرع 17 مدنيا و11 مسلحا في غارات جوية شمال غرب سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 مدنيًا، و11 مسلحًا، لقوا مصرعهم في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد. وأشار المرصد السوري إلى مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصور وكالة «فرانس برس» إن غارات النظام السوري دمرت محال تجارية، وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت مصور «فرانس برس» إلى «تطاير أشلاء» على بعد أكثر من 100 متر من موقع الضربة.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، عادل بن أحمد الجبير، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وأضاف الجبير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
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انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

رويترز: الحوثيون قصفوا محطة كهرباء في السعودية

نقلت قناة المسيرة التليفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم مساء الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز، بحسب "رويترز". وقالت الوكالة، إنه لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية. وأشارت "رويترز"، إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، تمكن قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة أبها.
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إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
عائض-القرني (3)

3 رسائل وأغنية.. عائض القرني يعلق على ضرب مطار أبها بطريقته الخاصة

"شلت أيديكم يا أذناب المجوس، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم"، رسالة حادة وجهها الداعية الإسلامية عائض القرني، إلى الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف مطار أبها في عسير، أمس الأربعاء، بصاروخ كروز مجنج، ما أسفر عن إصابة 26 مسافرا من المدنيين، إذ قال في الرسالة الهجومية التي وجهها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، ودعمها بفيديو: "سُندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم".
مطار-أبها

حركة الطيران تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو يُظهر عودة الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها، وذلك بعد تعرضه لهجوم إرهابي حوثي. ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، المسافرين وهم يتجولون بشكل طبيعي في أرجاء المطار، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها. ونقلت الصحيفة عن هيئة الطيران المدني السعودية قولها: "حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي".
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