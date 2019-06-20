بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية
واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
وفي حين أعلنت ميليشيات الحوثي، عير وسائل الإعلام التابعة لها، مسؤوليتها الكاملة عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم باستخدام صاروخ "كروز"، اعتبر تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، أن هذا يمثل "اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".وشدد
وفي حين أعلنت ميليشيات الحوثي، عير وسائل الإعلام التابعة لها، مسؤوليتها الكاملة عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم باستخدام صاروخ "كروز"، اعتبر تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، أن هذا يمثل "اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".
وشدد المالكي، على أن استهداف المنشآت المدنية يرقيى إلى "جريمة حرب"، مضيفا أن "اعتراف تلك الميلشيات الإرهابية، يثبت أيضا حصولها على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعمخ وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)"، موضحا أن الميلشيات الحوثية، تتخذ من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات التي تواصل "أعمالها الإرهابية وتجاوزاتها غير الأخلاقية"، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، مشددا على أنه "ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".