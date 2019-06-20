رياضة

رودريجيز بعد التغلب على قطر: نسير نحو الطريق الصحيح

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
خاميس رودريجيز
خاميس رودريجيز
كشف خاميس رودريجيز نجم المنتخب الكولومبي أن منتخب بلاده يسير نحو الطريق الصحيح بعدما تغلب على منتخب قطر بنتيجة هدف دون رد، وحسم تأهله لدور الثمانية بكأس كوبا أمريكا 2019، حيث قال رودريجيز في تصريحات صحفية عقب المباراة أن اللقاء كان صعبا للغاية لكن تم حسمه لصالحنا في النهاية بهدف دوفان. وأكد الدولي الكولومبي رودريجيز أن منتخب بلاده قدم مباراة جيدة لأن منتخب قطر يتميز بخط دفاع قوي، لكن عندما يكون لديك راداميل فالكاو ودوفان فيمكنك تسجيل الأهداف دائمًا.
وانتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0، حيث بدأ اللقاء بشكل قوي
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ميسى: أعترف بالفوضى أمام باراجواي ولدينا موقف صعب

طالب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، اللاعبين بالتمسك بالأمل الوحيد في الصعود إلى ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا، في مباراتهم المقبلة أمام قطر عقب التعادل أمام باراجواي، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، فجر اليوم الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا 2019 المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، وقال ميسى في تصريحات عقب اللقاء: «أعترف بالفوضى التي عاشها لاعبو المنتخب وتأخرهم بهدف أمام باراجواي وحصد أول نقطة في دور المجموعات».
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انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
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الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
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قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
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