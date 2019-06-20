رودريجيز بعد التغلب على قطر: نسير نحو الطريق الصحيح

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

خاميس رودريجيز

كشف خاميس رودريجيز نجم المنتخب الكولومبي أن منتخب بلاده يسير نحو الطريق الصحيح بعدما تغلب على منتخب قطر بنتيجة هدف دون رد، وحسم تأهله لدور الثمانية بكأس كوبا أمريكا 2019، حيث قال رودريجيز في تصريحات صحفية عقب المباراة أن اللقاء كان صعبا للغاية لكن تم حسمه لصالحنا في النهاية بهدف دوفان. وأكد الدولي الكولومبي رودريجيز أن منتخب بلاده قدم مباراة جيدة لأن منتخب قطر يتميز بخط دفاع قوي، لكن عندما يكون لديك راداميل فالكاو ودوفان فيمكنك تسجيل الأهداف دائمًا.

وانتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0، حيث بدأ اللقاء بشكل قوي